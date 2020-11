Perrito abandonado pide ser adoptado con una emotiva carta

Colectivos de rescate de mascotas se movilizaron este domingo 22 de noviembre de 2020 para atender el caso de Max, un perrito color miel que fue encontrado atado a una banca junto a una nota en la que se explica el motivo por el cual tuvo que ser abandonado y la urgencia de ser adoptado, esto en la Ciudad de México.

��URGE RESGUARDO�� nos reportan perrito abandonado al sur de la ciudad. POR FAVOR, no podemos con otro caso �������� enviamos ubicación en privado. �������������������� pic.twitter.com/0OZu8zi0Wf — Difusión de mascotas (@mascotasdifunde) November 22, 2020

De acuerdo con la carta dejada junto al animalito, el maltrato que sufría por parte de los familiares de quien estaba a su cargo le obligaron a recurrir a la desesperada medida, por lo que el caso de inmediato se volvió viral y rápidamente iniciaron el proceso de rescate y revisión de su estado para ayudar a encontrarle un nuevo hogar. En la nota, el autor o autora, pide de favor que se adopte a Max.

“Hola porfavor adoptame Max (sic)”, se lee en el inicio de la nota; “Por favor te pido que adoptes a este perrito y lo cuides muy bien. El dejar aquí a mi perrito me duele mucho pero tomé la decisión de dejarlo por qué mis familiares lo maltrataban y siempre me dolía verlo en esas condiciones. Así que si lees esto y te tientas el corazón por favor adóptalo y cuida muy bien de él. Y si no, por favor deja la nota en su lugar para que otros la lean y lo adopten. Gracias”, se expone en la misiva.

Fue el colectivo Mascotas Coyoacán quien primero se hizo cargo de Max luego de darse a conocer su caso vía Twitter a través de la cuenta Difusión de Mascotas (@mascotasdifunde), señalando que el canino manifestaba un comportamiento agresivo que posiblemente se debía a abuso y maltrato animal, por lo que acataron el protocolo indicado para proceder a su rescate.

“Es un perro macho, muy joven. Ya está resguardado, vamos a necesitar apoyo para su pensión/hogar temporal, protocolo de salud y un adoptante.”

No va a poder entregarse de inmediato porque está muy asustado y agrede. Buscamos un HT (no resguardo por una noche) que tenga la paciencia de acercarse poco a poco. Es un cachorro que necesita amor y que pronto va a buscar un hogar. Los mantendremos actualizados. pic.twitter.com/GeOAXlzlWv — Difusión de mascotas (@mascotasdifunde) November 23, 2020

Este lunes 23 de noviembre Mascotas Coyoacán compartió una actualización del caso de este perrito, quien ya cambió de semblante y hasta de nombre, “Para todos aquellos que han estado pendientes del caso de Max, ahora Boston, aquí algunas imágenes de hoy. Tiene entre 6 y 8 meses, y es un amor”, es la descripción que acompaña una serie de imágenes en las que el perrito se muestra más dócil y seguro ante las personas que por el momento han vigilado su estado.

Para todos aquellos que han estado pendientes del caso de Max, ahora Boston, aquí algunas imágenes de hoy. Tiene entre 6 y 8 meses, y es un amor. pic.twitter.com/EoJjepWiWB — Mascotas Coyoacán �� (@MascotaCoyoacan) November 23, 2020

Además de repudiar las condiciones que llevaron al abandono de Max, o Boston, usuarios señalan que también cabe la posibilidad de que la persona que lo abandonó pueda estar en condiciones de maltrato similares y piden que pronto se encuentre hogar al pequeño perro que ya roba corazones en las redes sociales.