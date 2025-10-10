Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 10 de octubre de 2025

El clima en Monterrey para este viernes 10 de octubre prevé que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 60%.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 20 grados.Sábado 11 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21Domingo 12 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20Lunes 13 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21Martes 14 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21Miércoles 15 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20Jueves 16 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19Viernes 17 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan