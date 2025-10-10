Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 10 de octubre de 2025

El clima en Ciudad de México para este viernes 10 de octubre informa que estará con lluvia moderada con 17 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 91%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Lunes 13 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Martes 14 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Miércoles 15 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10

Jueves 16 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Viernes 17 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

