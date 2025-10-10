Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 10 de octubre de 2025

El clima en Ciudad de México para este viernes 10 de octubre informa que estará con lluvia moderada con 17 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 91%.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Lunes 13 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Martes 14 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Miércoles 15 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10Jueves 16 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12Viernes 17 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa