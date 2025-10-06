Zoológico de Guadalajara: ¿Qué días tendrá entradas a 1 peso?

Para celebrar su aniversario número 37, el Zoológico de Guadalajara anunció que este mes tendrá entradas para niños en tan solo un peso. Asimismo, los mayores también podrán disfrutar un precio reducido en boletos, los cuales, para ellos, costarán 37 pesos.

Esta promoción aplica para el paquete Guadazoo, el cual incluye el acceso al Herpetario, el Rancho Veterinario, la Selva Tropical, entre otras actividades.

¿Qué días tendrá el Zoológico de Guadalajara entradas a 1 peso?

De acuerdo con el anuncio oficial, los niños de 3 a 11 años podrán ingresar al Zoológico pagando únicamente 1 peso del 11 al 26 de octubre. Los adultos y jóvenes mayores de 12 años deberán pagar 37 pesos.

Los boletos de esta promoción solamente pueden adquirirse directamente en taquillas, y no aplican con otras promociones, ni en grupos ni excursiones.

¿Qué incluye el boleto a 1 peso al Zoológico Guadalajara?

Como se mencionó anteriormente, las entradas económicas al Zoológico de Guadalajara por la promoción de su aniversario son para el paquete Guadazoo. De acuerdo con el sitio web de la organización, este paquete incluye las siguientes actividades:

Ingreso al zoológico

Presentación de aves en el auditorio techado

Villa Australiana, ¡con aviario interactivo!

Herpetario, conoce ajolotes y celebra el logro reproductivo de la Tortuga Casquito, única en México

Selva Tropical

Rancho Veterinario

Maravillas del Kalahari

Monkeyland

CIA museo interactivo

Michilía

CIMBA, el hospital veterinario más grande y moderno

Con esta entrada, las familias también podrán observar a los capibaras, flamingos, lobo marino y otras muchas especies.

El Zoológico de Guadalajara, enclavado en la Barranca de Huentitán, ofrece desde hace más de tres décadas un espacio de esparcimiento a las familias tapatías, en donde también se promueve la cultura de conservación ambiental.

