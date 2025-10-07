Martes, 07 de Octubre 2025

Jalisco

Policía del Estado asegura predio con Tigre de Bengala en Villa Hidalgo

La especie está en peligro de extención en México, protegida por la Semarnat

Por: Osiel González Hernández

Las sanciones por comerciar con animales protegidos pueden ir desde uno a nueve años de prisión. ESPECIAL

Mediante un recorrido de vigilancia, elementos de la Policía Regional adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado aseguraron un predio donde presuntamente habitaba un tigre de bengala, especie en peligro de extinción en México, protegida por la NOM-059 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

El animal fue localizado en el cruce de las calles Otilia Tostado y Alfonso González López, en la colonia La Villita. Los oficiales se acercaron al sitio cuando poco después llegó un joven, quien aseguró que le pagaban para alimentar al tigre.

El hallazgo fue notificado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), al tratarse de una especie en peligro de extinción y protegida por el apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (Cites). Las operaciones de compra y venta están prohibidas, salvo para fines no comerciales.

De acuerdo con el Código Penal Federal, las sanciones por comerciar con animales protegidos pueden ir desde uno a nueve años de prisión, y hasta tres mil días de salario mínimo.

