Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 10 de octubre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Cancún

El clima en Cancún para este viernes 10 de octubre prevé que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 25 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Domingo 12 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

Lunes 13 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23

Martes 14 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Miércoles 15 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 25

Jueves 16 de octubre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 25

Viernes 17 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

