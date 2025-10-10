Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 10 de octubre de 2025

El clima en Cancún para este viernes 10 de octubre prevé que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 25 grados.Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Domingo 12 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22Lunes 13 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23Martes 14 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Miércoles 15 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 25Jueves 16 de octubre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 25Viernes 17 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Chapala