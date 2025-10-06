Lunes, 06 de Octubre 2025

Aseguran aves en peligro de extinción tras cateo en finca de Tonalá

La persona a cargo del lugar, identificada como Arturo "N", fue detenida

Por: El Informador

Los elementos de la policía de investigación acudieron a la finca en Tonalá para cumplimentar un cateo sin imaginar que dentro hallarían fauna silvestre ilegal. ESPECIAL / Fiscalía de Jalisco

Según un boletín publicado por la Fiscalía de Jalisco, luego de la denuncia del robo de un vehículo, registrado en la colonia El Campesino, del municipio de San Pedro Tlaquepaque, la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículo, que forma parte de la Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada, inició distintas investigaciones que permitieron obtener una orden de cateo y desahogarla este 3 de octubre.

Aunque el vehículo robado inicialmente no fue encontrado en la propiedad, que era un negocio de compraventa de autos en la colonia San Gaspar, Tonalá, ya asegurado desde una investigación previa de 2024, el operativo sí arrojó otros hallazgos significativos.

Los investigadores encontraron:

  • Otro vehículo Ford Escort blanco, modelo 1999, con reporte de robo
  • Un juego de placas de un automóvil también reportado como robado 
  • Una motocicleta Honda con irregularidades en el número de serie y sin placas

Además de los vehículos y artículos asegurados, dentro de la propiedad también se encontraron 3 ejemplares de fauna silvestre: 2 pericos atoleros (Eupsittula canicularis) y una guacamaya Ara militaris, esta última catalogada como especie en peligro de extinción.

Debido a estos descubrimientos, la persona a cargo del lugar, identificada como Arturo "N", fue detenida.

Será investigado por 2 delitos: robo equiparado y delitos contra la biodiversidad (el segundo será manejado por el Ministerio Público Federal)

El inmueble, que ya estaba asegurado, recibió nuevos sellos para dar continuidad a las investigaciones.

