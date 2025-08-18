La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó este lunes que ya está disponible el nuevo calendario de registro para la Pensión del Bienestar dirigido a las personas adultas mayores que cumplieron o cumplen 65 años en este bimestre.Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, la secretaria señaló que, a partir de este lunes 18 de agosto y hasta el día 30, podrán inscribirse todas las personas que hayan alcanzado los 65 años de edad, con el fin de acceder al apoyo de 6 mil 200 pesos bimestrales.Al igual que en procesos anteriores, el registro será en los módulos de la Secretaría del Bienestar, en un horario de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, de lunes a sábado, siguiendo un orden alfabético por apellido paterno.La inscripción es gratuita y está disponible para todas las personas mexicanas de 65 años o más. Para el trámite se debe presentar original y copia de los siguientes documentos:El módulo de registro más cercano puede consultarse en ubicatumodulo.bienestar.gob.mx.En caso de que el solicitante no pueda acudir por enfermedad, movilidad reducida u otra limitación, el registro puede realizarse en línea a través de gob.mx/bienestar.Una vez validada la inscripción, las y los adultos mayores que cumplan con los requisitos recibirán su primer depósito en septiembre, por la cantidad de 6 mil 200 pesos. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP