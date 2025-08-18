La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó este lunes que ya está disponible el nuevo calendario de registro para la Pensión del Bienestar dirigido a las personas adultas mayores que cumplieron o cumplen 65 años en este bimestre.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, la secretaria señaló que, a partir de este lunes 18 de agosto y hasta el día 30, podrán inscribirse todas las personas que hayan alcanzado los 65 años de edad , con el fin de acceder al apoyo de 6 mil 200 pesos bimestrales.

Al igual que en procesos anteriores, el registro será en los módulos de la Secretaría del Bienestar, en un horario de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, de lunes a sábado , siguiendo un orden alfabético por apellido paterno.

Calendario de registro por apellidos

A, B y C: Lunes 18 y 25 de agosto

D, E, F, G y H: Martes 19 y 26 de agosto

I, J, K, L y M: Miércoles 20 y 27 de agosto

N, Ñ, O, P, Q y R: Jueves 21 y 28 de agosto

S, T, U, V, W, X, Y y Z: Viernes 22 y 29 de agosto

Todas las letras: Sábados 23 y 30 de agosto

Documentos para la inscripción

La inscripción es gratuita y está disponible para todas las personas mexicanas de 65 años o más. Para el trámite se debe presentar original y copia de los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o cartilla de identidad).

CURP de reciente impresión (certificada por el Renapo).

Acta de nacimiento legible y actualizada.

Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses (recibo de luz, agua, teléfono o predial).

Número telefónico de contacto (celular o fijo).

El módulo de registro más cercano puede consultarse en ubicatumodulo.bienestar.gob.mx.

En caso de que el solicitante no pueda acudir por enfermedad, movilidad reducida u otra limitación, el registro puede realizarse en línea a través de gob.mx/bienestar.

Requisitos para recibir la pensión

Tener 65 años o más cumplidos dentro del bimestre de incorporación.

Ser mexicano o mexicana por nacimiento o naturalización y residir en el país.

Llenar correctamente el Formato Único de Bienestar.

Una vez validada la inscripción, las y los adultos mayores que cumplan con los requisitos recibirán su primer depósito en septiembre , por la cantidad de 6 mil 200 pesos.

