Pensión Mujeres Bienestar supera un millón de registros en agosto

Montiel Reyes recordó que las mujeres de 60 a 64 años de edad deben registrarse del 1 al 30 de este mes para recibir el apoyo de 3 mil pesos bimestrales

La secretaria del Bienestar recordó que este programa es para reconocer a las mujeres. ESPECIAL/X @A_MontielR

Durante la conferencia matutina presidencial de este lunes 18 de agosto, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, presentó avances en los nuevos registros para la Pensión Mujeres Bienestar en todo el país.

Al respecto, Montiel Reyes señaló que “vamos muy bien”, y reportó que al corte del 17 de agosto se habían contabilizado un millón 416 mil registros. Indicó, además, que la meta en este mes es registrar a 2 millones  224 mil mujeres 60, 61 y 62 años de edad.

"La idea es que hacia finales de agosto estemos llegando con 3.2 millones de mujeres, que sería ya el universo total", expuso la secretaria de Bienestar.

"Vamos bien, vamos muy bien", expresó.

Al referir que este programa es un reconocimiento para todas las mujeres mexicanas, Montiel recordó que si la persona tiene de 60 a 64 años, debe registrarse del 1 al 30 de este mes, de acuerdo con el calendario por apellido, para brindar una mejor atención.

"Las mujeres podemos ser lo que queramos ser", citó Montiel a la presidenta Claudia Sheinbaum.

También recordó que el registro para los adultos mayores, como cada dos meses, inicia de este lunes 18 al 30 de agosto.

