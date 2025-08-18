Durante la conferencia matutina presidencial de este lunes 18 de agosto, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, presentó avances en los nuevos registros para la Pensión Mujeres Bienestar en todo el país.

Al respecto, Montiel Reyes señaló que “vamos muy bien”, y reportó que al corte del 17 de agosto se habían contabilizado un millón 416 mil registros. Indicó, además, que la meta en este mes es registrar a 2 millones 224 mil mujeres 60, 61 y 62 años de edad.

"La idea es que hacia finales de agosto estemos llegando con 3.2 millones de mujeres, que sería ya el universo total", expuso la secretaria de Bienestar.

"Vamos bien, vamos muy bien", expresó.

Al referir que este programa es un reconocimiento para todas las mujeres mexicanas, Montiel recordó que si la persona tiene de 60 a 64 años, debe registrarse del 1 al 30 de este mes, de acuerdo con el calendario por apellido, para brindar una mejor atención.

"Las mujeres podemos ser lo que queramos ser", citó Montiel a la presidenta Claudia Sheinbaum.

También recordó que el registro para los adultos mayores, como cada dos meses, inicia de este lunes 18 al 30 de agosto.

