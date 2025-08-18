Este lunes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) publicó un boletín en donde rinde cuentas acerca de las últimas acciones realizadas por las autoridades y elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la SSPC.

La "Operación Frontera Norte" busca reforzar la seguridad en la región, combatiendo el tráfico de drogas, personas y armas mediante acciones estratégicas . Desde su inicio, el día 5 de febrero, se ha realizado la detención de 6 mil 428 personas y el aseguramiento de:

5 mil 16 armas de fuego

858 mil 676 cartuchos de diversos calibres

23 mil 778 cargadores

59 mil 657.9 kilogramos de droga (311.89 kg de fentanilo)

4 mil 453 vehículos

791 inmuebles

Lee también: NUEVO ataque armado en Sinaloa deja varios heridos

Entre los aseguramientos y detenciones realizados el 15, 16 y 17 de agosto destacan los siguientes:

Baja California

Tijuana . Se detuvo a una persona y se aseguraron:

60 mil dólares americanos

Un camión de carga

Playas de Rosarito . Se detuvo a una persona y se aseguraron:

6 envoltorios de metanfetamina

Un inmueble

Sinaloa

En diferentes municipios . Se aseguraron:

56 cargadores

Una cinta eslabonada

4 mil 485 cartuchos

353 dosis de metanfetamina

44 dosis de cocaína

308 dosis de marihuana

3 kg de marihuana

41 estrellas ponchallantas

Prendas tácticas

Culiacán y Cosalá . Se aseguraron:

5 mil 145 litros y 150 kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina

Un reactor de síntesis orgánica

3 condensadores

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 109 millones de pesos.

Te recomendamos: Sheinbaum atenderá estos temas en reunión con Monreal y Adán Augusto

Sonora

Bacerac . Se aseguró:

Una subametralladora

3 armas largas

44 cargadores

Mil 772 cartuchos

Un vehículo con reporte de robo

Agua Prieta y Nogales . Se detuvo a dos personas y se aseguraron:

385 dosis de cocaína

5 dosis de metanfetamina

70 dosis de marihuana

Dinero en efectivo

Un vehículo

Tamaulipas

Reynosa . Se detuvo a una persona y se aseguraron:

55 mil litros de hidrocarburo

Un tractocamión acoplado a un autotanque

Cruillas . Se aseguraron:

3 cargadores

420 cartuchos

2 vehículos, uno con blindaje artesanal y otro de agencia

Te puede interesar: Beatriz Gutiérrez Müller responde a críticas por supuesta mudanza a España

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF