Este lunes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) publicó un boletín en donde rinde cuentas acerca de las últimas acciones realizadas por las autoridades y elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la SSPC.La "Operación Frontera Norte" busca reforzar la seguridad en la región, combatiendo el tráfico de drogas, personas y armas mediante acciones estratégicas. Desde su inicio, el día 5 de febrero, se ha realizado la detención de 6 mil 428 personas y el aseguramiento de:Entre los aseguramientos y detenciones realizados el 15, 16 y 17 de agosto destacan los siguientes:Tijuana. Se detuvo a una persona y se aseguraron:Playas de Rosarito. Se detuvo a una persona y se aseguraron:En diferentes municipios. Se aseguraron:Culiacán y Cosalá. Se aseguraron:La afectación económica a la delincuencia organizada es de 109 millones de pesos.Bacerac. Se aseguró:Agua Prieta y Nogales. Se detuvo a dos personas y se aseguraron:Reynosa. Se detuvo a una persona y se aseguraron:Cruillas. Se aseguraron: