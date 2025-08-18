Lunes, 18 de Agosto 2025

Aseguran sustancias para la elaboración de metanfetaminas en Sinaloa

Como parte de la Operación Frontera Norte, se realizaron acciones en municipios de los estados de Baja California, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas

Desde el inicio de la "Operación Frontera Norte" el día 5 de febrero, se ha realizado la detención de 6 mil 428 personas. SUN / ARCHIVO

Este lunes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) publicó un boletín en donde rinde cuentas acerca de las últimas acciones realizadas por las autoridades y elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la SSPC.

La "Operación Frontera Norte" busca reforzar la seguridad en la región, combatiendo el tráfico de drogas, personas y armas mediante acciones estratégicas. Desde su inicio, el día 5 de febrero, se ha realizado la detención de 6 mil 428 personas y el aseguramiento de:

  • 5 mil 16 armas de fuego
  • 858 mil 676 cartuchos de diversos calibres
  • 23 mil 778 cargadores
  • 59 mil 657.9 kilogramos de droga (311.89 kg de fentanilo)
  • 4 mil 453 vehículos 
  • 791 inmuebles

Entre los aseguramientos y detenciones realizados el 15, 16 y 17 de agosto destacan los siguientes:

Baja California

Tijuana. Se detuvo a una persona y se aseguraron:

  • 60 mil dólares americanos 
  • Un camión de carga

Playas de Rosarito. Se detuvo a una persona y se aseguraron:

  • 6 envoltorios de metanfetamina 
  • Un inmueble

Sinaloa

En diferentes municipios. Se aseguraron:

  • 56 cargadores
  • Una cinta eslabonada
  • 4 mil 485 cartuchos
  • 353 dosis de metanfetamina
  • 44 dosis de cocaína
  • 308 dosis de marihuana
  • 3 kg de marihuana
  • 41 estrellas ponchallantas 
  • Prendas tácticas

Culiacán y Cosalá. Se aseguraron:

  • 5 mil 145 litros y 150 kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina
  • Un reactor de síntesis orgánica 
  • 3 condensadores

La afectación económica a la delincuencia organizada es de 109 millones de pesos.

Sonora

Bacerac. Se aseguró:

  • Una subametralladora
  • 3 armas largas
  • 44 cargadores
  • Mil 772 cartuchos 
  • Un vehículo con reporte de robo

Agua Prieta y Nogales. Se detuvo a dos personas y se aseguraron:

  • 385 dosis de cocaína
  • 5 dosis de metanfetamina
  • 70 dosis de marihuana
  • Dinero en efectivo 
  • Un vehículo

Tamaulipas

Reynosa. Se detuvo a una persona y se aseguraron:

  • 55 mil litros de hidrocarburo
  • Un tractocamión acoplado a un autotanque

Cruillas. Se aseguraron:

  • 3 cargadores
  • 420 cartuchos 
  • 2 vehículos, uno con blindaje artesanal y otro de agencia

FF

