¡Pensión Bienestar anuncia nuevas fechas de registro! Estos son los documentos necesarios

Este lunes, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que del 18 al 30 de agosto se podrán registrar nuevos beneficiarios a la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores en los módulos habilitados en el territorio nacional para este trámite.Este programa social, dirigido a hombres y mujeres desde los 65 años de edad, tiene el propósito de garantizar una vejez digna, a través de un estímulo económico de 6 mil 200 pesos cada dos meses.Lunes 18 y 25 de agosto - A, B, CMartes 19 y 26 de agosto - D, E, F, G, HMiércoles 20 y 27 de agosto - I, J, K, L, MJueves 21 y 28 de agosto - N, Ñ, O, P, Q, RViernes 22 y 29 de agosto - S, T, U, V, W, X, Y, ZSábado 23 y 30 de agosto - Todas las letras Si tienes 65 cumplidos, eres mexicano por nacimiento o naturalización y actualmente resides en la República Mexicana, debes presentarte en el módulo del Bienestar más cercano a tu domicilio en una de las fechas que te corresponden con la siguiente documentación:Puedes ubicar tu módulo en el siguiente enlace: https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/. El horario de atención es de lunes a sábado, de 10:00 a 16:00 horas. El trámite es completamente gratuito.Cabe señalar que durante el proceso, el beneficiario puede nombrar a una persona auxiliar para que lo ayude a realizar sus trámites.Con información de Programas para el Bienestar