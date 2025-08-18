Lunes, 18 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

¡Pensión Bienestar anuncia nuevas fechas de registro! Estos son los documentos necesarios

La Pensión Bienestar, dirigida a hombres y mujeres desde los 65 años de edad, tiene el propósito de garantizar una vejez digna, con un pago de 6 mil 200 pesos

Por: El Informador

El registro se hace de forma presencial en los módulos del Bienestar distribuidos en la República Mexicana. ESPECIAL

El registro se hace de forma presencial en los módulos del Bienestar distribuidos en la República Mexicana. ESPECIAL

Este lunes, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que del 18 al 30 de agosto se podrán registrar nuevos beneficiarios a la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores en los módulos habilitados en el territorio nacional para este trámite.

Este programa social, dirigido a hombres y mujeres desde los 65 años de edad, tiene el propósito de garantizar una vejez digna, a través de un estímulo económico de 6 mil 200 pesos cada dos meses.

Te puede interesar: CFE: Estos son los requisitos para renovar electrodomésticos

Calendario de registro para la Pensión Bienestar

Lunes 18 y 25 de agosto - A, B, C

Martes 19 y 26 de agosto - D, E, F, G, H

Miércoles 20 y 27 de agosto - I, J, K, L, M

Jueves 21 y 28 de agosto - N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 22 y 29 de agosto - S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 23 y 30 de agosto - Todas las letras

ESPECIAL 
ESPECIAL 

Mira esto: Fiestas de Octubre 2025: ¿Cuánto costarán las entradas con el ajuste de precios?

¿Qué documentos necesito para el registro de la Pensión Bienestar?

Si tienes 65 cumplidos, eres mexicano por nacimiento o naturalización y actualmente resides en la República Mexicana, debes presentarte en el módulo del Bienestar más cercano a tu domicilio en una de las fechas que te corresponden con la siguiente documentación:

  • Acta de nacimiento
  • Identificación oficial vigente: credencial para votar o del Inapam, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional o carta de identidad
  • CURP de impresión reciente
  • Comprobante de domicilio no mayor a seis meses: teléfono, luz, gas, agua o predial
  • Teléfono de contacto (celular y de casa)

Puedes ubicar tu módulo en el siguiente enlace: https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/. El horario de atención es de lunes a sábado, de 10:00 a 16:00 horas. El trámite es completamente gratuito.

Cabe señalar que durante el proceso, el beneficiario puede nombrar a una persona auxiliar para que lo ayude a realizar sus trámites.

Con información de Programas para el Bienestar…

Lee también: Beatriz Gutiérrez Müller responde a críticas por supuesta mudanza a España

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones