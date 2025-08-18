Vivienda para el Bienestar: ¿Qué hacer si resultas seleccionado?

El Programa de Vivienda para el Bienestar es una estrategia del Gobierno de México, implementada por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), que tiene como objetivo garantizar el derecho a una vivienda adecuada para las personas que más lo necesitan, priorizando a quienes viven en condiciones de alta marginación, indígenas o con carencias sociales.

El registro comenzó el pasado 12 de agosto y para ello, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano instaló 58 módulos a través de 20 entidades federativas de la República.

Para realizarlo, debes:

Asegurarte de cumplir con los criterios de elegibilidad y requisitos.

Residir en uno de los polígonos de atención prioritaria.

Acudir al módulo en la fecha y horario señalado en la convocatoria.

¿Dónde consultar si eres seleccionado en el Programa de Vivienda para el Bienestar?

El proceso de selección estará dividido en dos etapas. Si resultas seleccionado se te contactará vía telefónica para programar una visita domiciliaria. En caso de que no se te localice a la primera, se realizará un segundo intento, sin embargo, en caso de que no se pueda establecer contacto contigo, no será posible continuar con el proceso.

Durante esta visita, el programa recabará información adicional y deberás entregar documentación complementaria, la cual se te indicará con anticipación.

Una vez terminada la fase de visitas a domicilio, la Conavi analizará la documentación e información proporcionada por los participantes y determinará el listado final de personas beneficiarias.

Los resultados finales se publicarán en:

El sitio web: www.gob.mx/conavi

Lugares estratégicos del polígono de atención correspondiente.

En caso de que la demanda supere la capacidad de atención, la Conavi realizará un sorteo para definir el padrón, y si es necesario, evaluará la posibilidad de realizar una segunda etapa en la zona.

Una vez que sea aprobado el subsidio, se formalizará mediante la firma de instrumentos y documentos jurídicos entre la Conavi y las personas beneficiarias.

