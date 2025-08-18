Lunes, 18 de Agosto 2025

CFE: Estos son los únicos canales OFICIALES donde puedes reportar fallas

Debido a la alta presencia de páginas apócrifas, es relativamente sencillo caer en la desinformación; conoce las fuentes oficiales de la CFE

Por: El Informador

Aparte de los citados aquí, NO hay otros canales de atención, páginas web ni gestores digitales de la CFE. ESPECIAL / Canva

Frente a esta temporada de lluvias 2025 y, a los apagones esporádicos registrados a lo largo del año, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ofrece diversas alternativas para informar sobre interrupciones. Sin embargo, debido a la alta presencia de páginas apócrifas, es relativamente sencillo caer en la desinformación.  Bajo este escenario, te presentamos la lista de los canales de comunicación oficiales de la CFE.  

Dejemos las cosas en claro. La única página web de la CFE es www.cfe.mx. Su única página en Facebook es CFE Nacional y su cuenta oficial en Twitter es @CFEmx. 

Uno de sus principales canales es la aplicación CFE Contigo. Donde los usuarios tienen la opción de pagar su factura de electricidad y reportar problemas, entre otras opciones. Para comenzar a usar esta herramienta, es necesario descargarla desde la App Store si se utiliza iPhone o desde la Play Store en el caso de dispositivos Android. Una vez instalada, los usuarios deben iniciar sesión con sus credenciales previamente registradas. Esta app busca simplificar y agilizar la atención de reportes relacionados con cortes de electricidad.

En ESTOS canales puedes reportar fallas y pagar tu servicio de la CFE

Para consultar tu saldo, pagar tu recibo de luz, realizar trámites y reportar fallas, la CFE tiene los siguientes canales:

  • El número telefónico 071.
  • La cuenta @CFE_Contigo, en X, antes Twitter.
  • La sección Mi Espacio, dentro de www.cfe.mx.
  • La aplicación para teléfonos móviles CFE Contigo, en las tiendas de Android eiOS.
  • El bot de autoservicio CFEContigoBot, en Telegram.

Por otro lado, su número de atención telefónica es 55 2834 4800 (*444 desde una línea CFE Internet) y se les puede contactar vía WhatsApp al número +52 1 56 5347 4022. Aparte de los citados aquí, NO hay otros canales de atención, páginas web ni gestores digitales de la CFE.

Con información de la Comisión Federal de Electricidad y el Gobierno de México.

