Pensión Bienestar: ¿Qué adultos mayores deben inscribirse del 18 al 23 de agosto?

Durante la conferencia matutina presidencial de este lunes 18 de agosto, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anunció las fechas para los nuevos registros de la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores, el programa del Gobierno Federal que ayuda a mejorar la calidad de vida de hombres y mujeres desde los 65 años de edad.De acuerdo con la secretaria del Bienestar, del 18 al 30 de agosto podrán inscribirse las personas que cumplan con los requisitos según el calendario oficial por letra inicial del primer apellido.El calendario oficial indica que los registros esta semana se realizarán en el siguiente orden:Lunes 18 de agosto - A, B, CMartes 19 de agosto - D, E, F, G, HMiércoles 20 de agosto - I, J, K, L, MJueves 21 de agosto - N, Ñ, O, P, Q, RViernes 22 de agosto - S, T, U, V, W, X, Y, ZSábado 23 de agosto - Todas las letras En el 2025, el pago para los adultos mayores ascendió a 6 mil 200 pesos bimestrales. Este es depositado directamente en la cuenta del Banco del Bienestar de cada beneficiario.Este estímulo económico tiene el propósito de garantizar una vejez digna y plena a quienes pusieron su esfuerzo en la construcción de nuestro país.Cabe señalar que durante el registro, el beneficiario puede nombrar a una persona auxiliar para que lo ayude a realizar sus trámites.Para el registro es necesario acudir al módulo del Bienestar más cercano a su domicilio, el cual puedes localizar en el siguiente enlace: https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/. El horario de atención es de lunes a sábado, de 10:00 a 16:00 horas. El trámite es completamente gratuito. Con información de Programas para el Bienestar…