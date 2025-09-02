El Gobierno de México, a través de la Secretaría del Bienestar, entrega distintos apoyos a los sectores más vulnerables de la población en el país. El monto depende de cada programa, pero también de la cantidad de miembros que pueden formar parte del mismo dentro de una misma familia.

Entre los programas destaca la Pensión Bienestar para adultos mayores de 65 años. En este, los beneficiarios reciben su dinero a través de un depósito en tarjeta bancaria. Para el actual bimestre de 2025, que comprende los meses de septiembre y octubre, los inscritos reciben un pago de 6 mil 200 pesos.

Todo pago de la Pensión Bienestar para adultos mayores de 65 años se debe retirar después de que se les deposite , de acuerdo con la fecha del calendario oficial que se dio a conocer ayer lunes 1 de septiembre, ya sea en el Banco del Bienestar, cajeros de otros bancos, o en tiendas de supermercados al realizar la compra de un producto en caja.

¿A quiénes beneficia el pago de 6 mil 200 pesos de la Pensión Bienestar?

La Pensión Bienestar es un apoyo de carácter universal que se entrega a todas las mujeres y hombres mayores de 65 años en México, sin importar su condición. El programa señala que este tiene por objetivo contribuir al bienestar de las personas adultas mayores a través de la entrega de una pensión no contributiva que ayude a mejorar sus condiciones de vida y que a su vez permita el acceso a la protección social.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF