Beca Rita Cetina: ¿Habrá pago a estudiantes en septiembre 2025?

Las becas para estudiantes de nivel básico en México tuvieron un cambio importante con la llegada al gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que comenzó el 1 de octubre de 2024, hace exactamente 11 meses. Uno de los ajustes fue la creación de la Beca Rita Cetina, la cual forma parte de los Programas para el Bienestar y sustituye a la antigua Beca Benito Juárez en el nivel básico.

En cuanto a los pagos programados para septiembre de 2025, es muy importante recordar que no habrá depósito este mes, ya que, aunque julio y agosto quedaron fuera del calendario de pagos por tratarse del periodo vacacional, el siguiente depósito sería hasta octubre, comprendiendo el bimestre con septiembre tras el regreso a clases. Esto aplica tanto para las y los estudiantes que ya estaban inscritos en el programa anterior como para los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina.

La Beca Rita Cetina se diferencia de la Benito Juárez para nivel básico en que ahora tiene un carácter universal, es decir, está dirigida a todas y todos los alumnos de preescolar, primaria y secundaria que estudian en escuelas públicas. El objetivo principal sigue siendo el mismo: fomentar la permanencia escolar y apoyar económicamente a las familias mexicanas para que las niñas y niños concluyan sus estudios.

La implementación del programa es progresiva. Durante lo que resta de 2025, se otorgará solo a estudiantes de secundaria. En este nivel educativo, cada familia recibe mil 900 pesos bimestrales, con 700 pesos adicionales por cada hijo o hija más inscrito en alguno de los tres grados. Los alumnos de primaria y preescolar que ya son becarios bajo el esquema Benito Juárez seguirán recibiendo el apoyo siempre que cumplan con los requisitos establecidos y no hayan sido dados de baja.

Los estudiantes que reciben la Beca Benito Juárez tampoco recibieron el pago en julio y agosto debido a la misma razón por la que no se entrega la Rita Cetina. En el nivel primaria, las familias obtienen un apoyo de mil 900 pesos bimestrales, pero el siguiente lo recibirían hasta octubre.

