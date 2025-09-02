Beca Rita Cetina: ¿Necesito la Llave MX para inscribir a mi hijo?

Millones de niñas, niños y adolescentes de educación básica regresaron a clases para el ciclo escolar 2025-2026 en todo el país este lunes 1 de septiembre.

En este contexto, el próximo lunes 15 de septiembre se abrirá el registro en línea a la Beca Universal Rita Cetina.

La beca está dirigida a alumnas y alumnos inscritos en secundarias públicas de modalidad escolarizada. El apoyo se entrega de manera directa, por medio de la tarjeta del Banco del Bienestar, con un monto de 1,900 pesos bimestrales por familia, más 700 pesos por cada estudiante adicional en secundaria.

Este mes se realizarán asambleas informativas en las escuelas secundarias públicas para dar orientación y resolver dudas sobre el proceso de registro; se avisará en cada plantel cuándo se llevará a cabo la asamblea.

¿Necesito la Llave MX?

A partir del 15 de septiembre, el registro se podrá realizar por las madres, padres o tutores en la plataforma oficial www.becaritacetina.gob.mx, con el uso de la Llave MX, la herramienta digital de identidad del Gobierno de México.

Quien aún no tenga su Llave MX, la puede ir creando aquí.

Calendario de registro

Asambleas informativas: durante septiembre en secundarias públicas

durante septiembre en secundarias públicas Registro en línea: a partir del lunes 15 de septiembre

Documentos requeridos

CURP de la madre, padre o tutor y de cada estudiante

Identificación oficial y comprobante de domicilio digitalizados en formatos PDF o JPG

Número de celular y correo electrónico

Llave MX

La plataforma se abrirá para aquellas familias con hijas o hijos de nuevo ingreso a una secundaria pública en este nuevo ciclo escolar, así como para estudiantes de segundo y tercer grado que aún no tengan la beca.

