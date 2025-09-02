Estos son los programas del Bienestar que realizan pagos en septiembre 2025

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que, del 1 al 25 de septiembre, los derechohabientes y beneficiarios de las Pensiones y Programas para el Bienestar recibirán su pago, correspondiente al bimestre septiembre-octubre.

Se trata de los programas para las mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, madres trabajadoras y las y los sembradores.

La secretaria detalló que en este bimestre se dispersará a un millón de mujeres de 63 y 64 años el apoyo de 3 mil pesos bimestrales de la Pensión Mujeres Bienestar; mientras que los derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultos Mayores recibirán 6 mil 200 pesos bimestrales.

Señaló que los derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad reciben 3 mil 200 pesos bimestrales; las beneficiarias del Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras mil 650 pesos; en tanto que las y los sembradores de Sembrando Vida reciben 6 mil 450 pesos por el pago de su jornal mensual.

La secretaria Ariadna Montiel agregó que la fecha de pago, se puede consultar en la página oficial de la Secretaría de Bienestar: gob.mx/bienestar.

Para brindar mejor atención, el depósito se realiza de acuerdo con la letra del primer apellido del derechohabiente.

El pago a las y los sembradores del programa Sembrando Vida se realizará de manera directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Para consultar la ubicación de sucursales del Banco del Bienestar ingresa a: ubicatubancodelbienestar.bienestar.gob.mx

MV