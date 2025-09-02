El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México en coordinación con distintas instituciones de seguridad a nivel nacional llevó a cabo detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga en: Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa y Jalisco el día de ayer lunes 1 de septiembre. A continuación los eventos relevantes de la Estrategia Nacional de Seguridad descritos por estado.

Guerrero

En Acapulco, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a un hombre y aseguraron un arma corta, dos cargadores, 20 cartuchos y diversas dosis de cocaína.

Michoacán

En Apatzingán, elementos del Ejército Mexicano y Policía Estatal detuvieron a un hombre, aseguraron un arma larga, cinco cargadores, 107 cartuchos, una motocicleta y tres vehículos.

Nuevo León

En Apodaca, elementos de la Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano y Policía Estatal detuvieron a cinco personas, aseguraron un arma corta, dos cargadores, 21 cartuchos y diversas dosis de droga.

Sinaloa

En Culiacán, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron a dos personas, aseguraron tres armas largas, mil 600 cartuchos útiles, 27 cargadores, equipo táctico, un vehículo y una motocicleta.

Además en el mismo municipio y en Cosalá, en los poblados El Huejote, San Cayetano, Junta de Bagrecitos, Tachinolpa, Agua Caliente de los Monzón, Los Arrayanes, Lo de Bartolo y El Vizcaíno, elementos del Ejército Mexicano localizaron e inhabilitaron 15 áreas de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetamina, aseguraron 4 mil 495 litros y 2 mil 850 kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina y seis condensadores. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 151 millones de pesos.

Jalisco

En Tlajomulco, Jalisco, elementos de GN detuvieron a un sujeto, aseguraron 28 mil litros de diésel y un tractocamión acoplado a un autotanque, asimismo localizaron una toma clandestina.

