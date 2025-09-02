Pensión Bienestar: Así puedes sacar el dinero del pago de septiembre sin la tarjeta

Este mes de septiembre, las autoridades competentes se encuentran dispersando los recursos económicos del pago del quinto bimestre del año de las Pensiones del Bienestar, incluida la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Los pagos de estos programas se depositan directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar de las y los beneficiarios. Con este plástico, los derechohabientes pueden realizar compras, además de sacar el dinero en diversos establecimientos y cajeros, proceso por el que algunos cobran una comisión. Sin embargo, ¿qué pasa cuando un beneficiario extravía su tarjeta de la pensión?

¿Qué hacer si pierdo mi tarjeta de la Pensión Bienestar?

Ante el extravío de tarjeta, lo primero que los derechohabientes de la pensión deben hacer es llamar al número 800 900 2022 para solicitar que la tarjeta sea bloqueada.

En la llamada se te brindará un número de folio, luego deberás ponerte en contacto con el programa para agendar la entrega de una nueva tarjeta.

¿Cómo sacar el dinero de la Pensión Bienestar sin tarjeta?

Para poder retirar los recursos del programa sin tener físicamente el plástico es necesario acercarse a la sucursal del Banco del Bienestar más cercana y llevar contigo los siguientes documentos en original y copia:

INE

CURP

Acta de Nacimiento

Número de teléfono de contacto

Credencial Inapam

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Acuse guinda de recibo de la tarjeta

Estos documentos permitirán que el personal de ventanilla de la institución corroboren tu identidad.

Después de esto, solicita el retiro de efectivo.

Cabe señalar que puedes hacer varios retiros de esta manera mientras todavía no quede concluido el trámite de reposición.

Puedes ubicar la sucursal del Banco del Bienestar más cercana a tu domicilio en el siguiente enlace: https://directoriodesucursales.bancodelbienestar.gob.mx/ .

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB