El pasado 30 de agosto, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer a través de un comunicado la entrega en extradición de un ciudadano mexicano requerido por autoridades de los Estados Unidos de América, en cumplimiento del Tratado de Extradición firmado entre ambos países.

El individuo, identificado como Erick “R”, es solicitado por la Corte del Octavo Distrito Judicial del Condado de Clark, en el estado de Nevada, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron en agosto de 2020, cuando Erick “R” presuntamente privó de la vida a una mujer dentro de su departamento. Días más tarde, el cuerpo de la víctima fue localizado abandonado en una carretera del estado mencionado, lo que derivó en una investigación por parte de las autoridades estadounidenses.

Tras recibir la solicitud formal de extradición y realizar el análisis correspondiente conforme al marco legal aplicable, el Gobierno de México autorizó la entrega del reclamado.

La extradición se concretó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde agentes designados por el Gobierno de los Estados Unidos recibieron al extraditado para su traslado y puesta a disposición ante las autoridades judiciales que lo requieren.

Tal acción hace hincapié en la cooperación de la Fiscalía General de la República con instituciones internacionales en materia de justicia.

Con información de la Fiscalía General de la República.

AO