Pensión Bienestar: HOY inician los pagos de septiembre, ¿quiénes reciben el dinero?

La Pensión Bienestar es uno de los apoyos sociales más relevantes del Gobierno de México. A partir de hoy, las personas inscritas en los programas para Adultos Mayores, Personas con Discapacidad y Mujeres de 60 a 64 años comenzarán a recibir el pago correspondiente al bimestre septiembre-octubre, por fecha según la letra inicial de su primer apellido.

En el último pago realizado, la Secretaría del Bienestar reiteró su compromiso de atender a los sectores más vulnerables del país, depositando los montos actualizados de este año. Cabe recordar que, desde enero de 2025, los programas registraron un aumento en sus montos bimestrales: la Pensión Mujeres Bienestar otorga 3 mil pesos cada dos meses; la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores alcanza los 6 mil 200 pesos bimestrales; y la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad entrega 3 mil 200 pesos bimestrales. Estos apoyos buscan mejorar la calidad de vida de millones de familias en todo el país.

HOY inician los pagos de septiembre; fecha por letra, ¡oficial!

La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dio a conocer este lunes 1 de septiembre el calendario oficial con las fechas exactas del próximo depósito, organizadas según la inicial del primer apellido de cada beneficiario. Con ello, se confirma que el pago correspondiente al quinto bimestre de 2025 ha comenzado a dispersarse desde hoy. Esta información permitirá a los beneficiarios planificar con anticipación cuándo y cómo realizarán el cobro.

¿Cómo registrarse en los programas de la Pensión Bienestar?

Para las personas que no forman parte de la Pensión Bienestar y desean registrarse, la dependencia tiene una lista de requisitos que deben cumplirse. Los interesados deberán presentar en los módulos el Bienestar su identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad); CURP en impresión reciente; acta de nacimiento; comprobante de domicilio no mayor a seis meses; y un teléfono de contacto. En el caso de la Pensión para Personas con Discapacidad, se requiere también un certificado de discapacidad emitido por una institución pública de salud.

Cabe resaltar que tanto las personas adultas mayores como quienes tengan alguna discapacidad pueden designar a un auxiliar para realizar el trámite en su representación. Este auxiliar deberá presentar la misma documentación que el solicitante para poder completar el registro.

Si se tienen dudas, los interesados pueden acudir directamente a los módulos más cercanos o consultar los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar, donde se publican de manera oficial las fechas exactas del próximo pago, así como las convocatorias para enlistarse en sus programas.

