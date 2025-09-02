En su conferencia matutina de este martes, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que la migración de mexicanos a Estados Unidos ha disminuido de una manera importante, además, también destacó los apoyos sociales que su gobierno brinda a los connacionales deportados.

En Palacio Nacional, la Mandataria señaló que la mayor parte de las personas que migran al país vecino del norte lo hacen por necesidad, pues lo que buscan son mayores oportunidades de vida y de trabajo.

"Es un momento distinto al que se vivió en la época del neoliberalismo donde en un año llegaron a regresar más de un millón de mexicanos y mexicanas deportados y no se les ofrecía nada, y si se iban a Estados Unidos era justamente porque aquí no encontraba la manera de sostener a su familia porque las y los migrantes no se van en general por gusto. Habrá un porcentaje que lo haga de esa manera, pero la gran mayoría se van por necesidad, en busca de mayores oportunidades y cada vez hay menos migración de mexicanas y mexicanos.

"Durante un periodo del sexenio del presidente López Obrador hubo migración, pero principalmente de otras nacionalidades que utilizaban a México como transición de sus países a los Estados Unidos, pero la migración de compatriotas, pues, ha disminuido de manera muy importante", mencionó.

En Palacio Nacional, la Mandataria federal señaló que aquellos paisanos que quieran regresar a México se les recibe siempre con los brazos abiertos.

"Si algo caracteriza al pueblo de México y su generosidad, mucha generosidad [...] Es muy generoso el pueblo de México", declaró.

