Aseguramiento en Culiacán alcanza 35 MDP en pérdida para la delincuencia organizada

Desde el inicio de la "Operación Frontera Norte" el día 5 de febrero, se ha realizado la detención de 6 mil 832 personas

Por: Fabián Flores

Se localizaron e inhabilitaron tres áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas en Culiacán; la afectación económica para la delincuencia organizada es de 35 millones de pesos. NTX / ARCHIVO

Este martes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) publicó un boletín en donde comparte los resultados de las acciones realizadas como parte de la "Operación Frontera Norte" que persigue reforzar la seguridad en la región, combatiendo el tráfico de drogas, de personas y de armas mediante acciones estratégicas.

Desde el inicio de la Operación, el día 5 de febrero, se ha realizado la detención de 6 mil 832 personas y el aseguramiento de:

  • 5 mil 325 armas de fuego
  • 930 mil 417 cartuchos de diversos calibres
  • 25 mil 316 cargadores
  • 67 mil 282.6 kg de droga (entre ellos 386.90 kg de fentanilo)
  • 4 mil 632 vehículos
  • 832 inmuebles

Las acciones de esta estrategia son realizadas por las autoridades y elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la SSPC.

Entre los aseguramientos y detenciones llevados a cabo el día de ayer destacan los siguientes:

Nuevo León

Apodaca. Se detuvo a 8 personas y se aseguró:

  • 2 armas cortas
  • 3 cargadores
  • 29 cartuchos
  • 84 dosis de cocaína
  • 200 dosis de metanfetamina
  • 123 dosis de marihuana
  • Dinero en efectivo
  • 3 celulares 
  • 5 básculas grameras

Sinaloa

Culiacán. Se localizaron e inhabilitaron 3 áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas, se aseguraron 700 litros y mil kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 35 millones de pesos.

Además, se detuvo a 2 personas y se aseguraron:

  • 3 armas largas
  • 27 cargadores
  • Mil 600 cartuchos
  • Un vehículo
  • Una motocicleta
  • Poncha-llantas artesanales 
  • Equipo táctico diverso

Sonora

Guaymas. Se detuvo a 4 personas y se aseguraron:

  • 200 envoltorios con cristal 
  • Un vehículo

Hermosillo. Se detuvo a 2 personas y se aseguraron:

  • 175 envoltorios con marihuana
  • 107 dosis de metanfetamina
  • 36 dosis de heroína
  • Un cargador
  • 14 cartuchos
  • 2 vehículos 
  • 6 cámaras de circuito cerrado

FF

