Este martes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) publicó un boletín en donde comparte los resultados de las acciones realizadas como parte de la " Operación Frontera Norte " que persigue reforzar la seguridad en la región, combatiendo el tráfico de drogas, de personas y de armas mediante acciones estratégicas.

Desde el inicio de la Operación, el día 5 de febrero, se ha realizado la detención de 6 mil 832 personas y el aseguramiento de:

5 mil 325 armas de fuego

930 mil 417 cartuchos de diversos calibres

25 mil 316 cargadores

67 mil 282.6 kg de droga (entre ellos 386.90 kg de fentanilo)

4 mil 632 vehículos

832 inmuebles

Las acciones de esta estrategia son realizadas por las autoridades y elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la SSPC .

Entre los aseguramientos y detenciones llevados a cabo el día de ayer destacan los siguientes:

Nuevo León

Apodaca . Se detuvo a 8 personas y se aseguró:

2 armas cortas

3 cargadores

29 cartuchos

84 dosis de cocaína

200 dosis de metanfetamina

123 dosis de marihuana

Dinero en efectivo

3 celulares

5 básculas grameras

Sinaloa

Culiacán . Se localizaron e inhabilitaron 3 áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas, se aseguraron 700 litros y mil kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 35 millones de pesos .

Además, se detuvo a 2 personas y se aseguraron:

3 armas largas

27 cargadores

Mil 600 cartuchos

Un vehículo

Una motocicleta

Poncha-llantas artesanales

Equipo táctico diverso

Sonora

Guaymas . Se detuvo a 4 personas y se aseguraron:

200 envoltorios con cristal

Un vehículo

Hermosillo . Se detuvo a 2 personas y se aseguraron:

175 envoltorios con marihuana

107 dosis de metanfetamina

36 dosis de heroína

Un cargador

14 cartuchos

2 vehículos

6 cámaras de circuito cerrado

