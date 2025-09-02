Este martes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) publicó un boletín en donde comparte los resultados de las acciones realizadas como parte de la "Operación Frontera Norte" que persigue reforzar la seguridad en la región, combatiendo el tráfico de drogas, de personas y de armas mediante acciones estratégicas.Desde el inicio de la Operación, el día 5 de febrero, se ha realizado la detención de 6 mil 832 personas y el aseguramiento de:Las acciones de esta estrategia son realizadas por las autoridades y elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la SSPC.Entre los aseguramientos y detenciones llevados a cabo el día de ayer destacan los siguientes:Apodaca. Se detuvo a 8 personas y se aseguró:Culiacán. Se localizaron e inhabilitaron 3 áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas, se aseguraron 700 litros y mil kilos de sustancias para la elaboración de metanfetamina. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 35 millones de pesos.Además, se detuvo a 2 personas y se aseguraron:Guaymas. Se detuvo a 4 personas y se aseguraron:Hermosillo. Se detuvo a 2 personas y se aseguraron:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF