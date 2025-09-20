Este viernes Bahía de Banderas registró una tarde complicada luego de que se presentaron intensas lluvias que provocaron distintos estragos en el municipio de Nayarit.

La fuerza del Río Sayulita impulsada por las condiciones climáticas en la región provocó que dos camionetas fueran arrastradas por la corriente hasta llevarlas a terminar en el mar. Los hechos fueron registrados en video y compartidos a través de redes sociales.

De acuerdo con los reportes municipales, la corriente aumentó a consecuencia de la tormenta y superó la capacidad de contención del cauce y arrastró las camionetas.

De igual forma, se señaló que los dos vehículos se encontraban vacíos al momento del incidente, por lo que no se reportaron personas lesionadas, al menos para esta situación.

Elementos de Protección Civil de Bahía de Banderas iniciaron las labores para intentar rescatar las camionetas.

En Jalisco, elementos de Protección Civil de Puerto Vallarta y Protección Civil del estado también se encuentran desplegados en sitio resolviendo las diversas inundaciones y afectaciones que trajo la tormenta del viernes a esta zona de la costa en el Pacífico.

Autoridades de ambos estados y municipios exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

