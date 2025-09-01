Beca Benito Juárez: ¿Qué se sabe del cuarto pago de 2025?

Fue durante el pasado mes de junio cuando se realizó el más reciente pago a los estudiantes inscritos en los programas de la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México, y de cara al inicio del nuevo ciclo escolar de hoy para los estudiantes de nivel básico, muchos beneficiarios ya se preguntan cuándo recibirán el depósito correspondiente al cuarto bimestre de 2025 de la Beca Benito Juárez, el cual está destinado para los alumnos de preparatorias y universidades. Esto deben saber.

Quienes están inscritos en los programas gestionados por la Secretaría del Bienestar deben estar atentos a las fechas de pago, así como a la cantidad que recibirán en cada periodo, con el fin de evitar contratiempos al momento de que cobren su dinero.

Según la información publicada en la página oficial del programa, el pago de la Beca Benito Juárez correspondientes al año fiscal se paga en bimestres que abarcan 10 de los 12 meses. Es importante conocer que no se realiza pago alguno de becas en los meses de julio y agosto. Siguiendo los depósitos anteriores, el pago del siguiente bimestre, el cuarto del año, será para el periodo septiembre-octubre, a entregarse en el décimo mes.

Los estudiantes que reciben la beca Benito Juárez deben saber que los depósitos tampoco son mensuales. La entrega del apoyo en dinero se realiza cada dos meses y las fechas se informan en las redes sociales oficiales del programa, por lo que es importante consultarlas de manera regular. La información oficial se dará a conocer ahí.

Cuando los becarios son notificados sobre la recepción de su beca mediante depósito en una cuenta del Banco del Bienestar, se les pagará el dinero correspondiente al total de los meses que se les indique, que comúnmente son dos.

Lo que se sabe al momento es que, al haberse pagado en junio, el cuarto desembolso de 2025 sería en octubre, correspondiente al bimestre septiembre-octubre.

¿Cuánto pagan a estudiantes con la Beca Benito Juárez?

La Beca Benito Juárez para el nivel de educación Media Superior otorga un apoyo económico de mil 900 pesos bimestrales a todas y todos los alumnos que cursan el nivel bachillerato o profesional técnico bachiller: se entrega durante los 5 bimestres que dura el ciclo escolar con un máximo de 40 meses, siempre y cuando el o la alumna esté inscrita formalmente en alguna institución de educación media superior del sector público.

La beca de educación superior Jóvenes Escribiendo el Futuro es una beca que da un apoyo de 5 mil 800 pesos bimestrales a alumnas y alumnos de nivel licenciatura, técnico superior universitario o profesional asociado inscritos en instituciones públicas.

El apoyo también se otorga durante los cinco bimestres que dura el ciclo escolar con un máximo de 45 mensualidades, excepto para los estudiantes que cursen la licenciatura en Medicina, a quienes se les podrá otorgar la beca hasta por un máximo de 55 mensualidades.

