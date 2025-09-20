Sábado, 20 de Septiembre 2025

Conoce las rutas de camiones que detendrán sus derroteros el domingo en la ZMG

¡Toma tus precauciones! Mañana habrá una carrera en la ZMG que afectará los recorridos de los camiones

Por: Nancy Andrade Jáuregui

Por dicho evento deportivo se cerrarán las avenidas Manuel Ávila Camacho, Hidalgo y Fray Antonio Alcalde. EL INFORMADOR/ ARCHIVO.

La Secretaría de Transporte Jalisco informó que el próximo domingo 21 de septiembre varias rutas de camiones pararán momentáneamente y otras modificarán sus recorridos en la Zona Metropolitana de Guadalajara a partir de las 6:30 de la mañana, con motivo de una carrera.

Por dicho evento deportivo se cerrarán las avenidas Manuel Ávila Camacho, Hidalgo y Fray Antonio Alcalde.

Las rutas que pararán serán: 

C16, C21, C43 Haciendas del Valle, C43 Valdepeñas, C64, C65, C69, C90, C91, C92, T14A-C02, T14A-C03, T14A-C04 Terralta, T14A-C04 Vista Hermosa, T14A-C05, T14B-C02, T15, T15-1, T15 Dos Templos, T15-C01, T15-C02, T15-C04 y vías, T15-C05, T15-C06 y vías.

T16A-C01, C33 Auditorio, C33 Agua fría, C44, C71, C71 Prepa #12, C79, C81, C82, C88, C89, C108, C121A, C121 Ávila Camacho, C120, C136, T07, T07-C01, T08-C01, T09, T14B, T14B-C01, T16A-C01, T16B, T16B-1, T16B-C01, T16B-C03, T16B-C04 y T16B-C05.

Las rutas que se modificarán sus recorridos serán:

T08 Américas, V04 de la Ruta López Mateos, C72, C73, C84, C85, T16B-C06, T16B-C07 y T16B-C08.

CORTESÍA/ Secretaría de Transporte Jalisco

