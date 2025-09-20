La Secretaría de Transporte Jalisco informó que el próximo domingo 21 de septiembre varias rutas de camiones pararán momentáneamente y otras modificarán sus recorridos en la Zona Metropolitana de Guadalajara a partir de las 6:30 de la mañana, con motivo de una carrera.

Por dicho evento deportivo se cerrarán las avenidas Manuel Ávila Camacho, Hidalgo y Fray Antonio Alcalde.

Las rutas que pararán serán:

C16, C21, C43 Haciendas del Valle, C43 Valdepeñas, C64, C65, C69, C90, C91, C92, T14A-C02, T14A-C03, T14A-C04 Terralta, T14A-C04 Vista Hermosa, T14A-C05, T14B-C02, T15, T15-1, T15 Dos Templos, T15-C01, T15-C02, T15-C04 y vías, T15-C05, T15-C06 y vías.

T16A-C01, C33 Auditorio, C33 Agua fría, C44, C71, C71 Prepa #12, C79, C81, C82, C88, C89, C108, C121A, C121 Ávila Camacho, C120, C136, T07, T07-C01, T08-C01, T09, T14B, T14B-C01, T16A-C01, T16B, T16B-1, T16B-C01, T16B-C03, T16B-C04 y T16B-C05.

Las rutas que se modificarán sus recorridos serán:

T08 Américas, V04 de la Ruta López Mateos, C72, C73, C84, C85, T16B-C06, T16B-C07 y T16B-C08.

CORTESÍA/ Secretaría de Transporte Jalisco

NA