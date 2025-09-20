Con la participación de los nueve municipios que conforman el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), así como con el Gobierno del Estado, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), el Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo (Imeplan) y el Consejo Ciudadano Metropolitano, se instaló la Mesa Metropolitana de Gestión Integral de Riesgos para prevenir inundaciones y reducir los riesgos por desastres naturales en la metrópoli.

Sergio Ramírez López, titular de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ), fue designado coordinador de la Mesa. Se espera fortalecer la prevención, preparación, respuesta y recuperación ante desastres con una coordinación efectiva entre los tres niveles de gobierno.

“La instalación de esta mesa en el Imeplan marca la evolución del enfoque tradicional de Protección Civil, hacia una visión más amplia y estratégica, basada en la Gestión Integral del Riesgo”, señaló.

Por su parte, el director de Planeación Territorial y Gestión Urbana de Imeplan, Aldo Gil Pérez, fue nombrado secretario técnico de la Mesa. Este destacó que uno de los propósitos de esta iniciativa es crear acciones preventivas contra desastres naturales en los municipios metropolitanos. Tales medidas se realizarán conforme a la agenda nacional e internacional en la materia, detalló.

Por su parte, la gerente de Gestión Integral de Riesgos y Resiliencia Territorial del Imeplan, Patricia Zamora, puntualizó que se buscará trabajar desde las causas que originan el riesgo. “Es por eso que en esta mesa de trabajo sumamos la diversidad de los actores que son responsables y participan de las decisiones que se toman para la prevención y mitigación de riesgos. Hay escenarios muy diferentes dentro de un mismo municipio”, anotó.

