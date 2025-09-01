La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel difundió a través de su cuenta de X, e l tan esperado calendario oficial de los depósitos de todos los apoyos de la Pensión Bienestar, correspondiente al bimestre septiembre-octubre 2025.

De acuerdo con la información difundida, desde este 1 y hasta el 25 de septiembre se realizará el depósito de la Pensión Mujeres con Bienestar, Pensión Adulto Mayor, Pensión para las personas con Discapacidad y la de Madres Trabajadoras.

Montiel recordó en su publicación, que el pago se realiza de acuerdo a la letra del primer apellido, a partir de ese día estarán disponibles tus recursos en la tarjeta del Banco del Bienestar.

Aquí te compartimos el calendario:

ESPECIAL / SECRETARÍA DEL BIENESTAR

