Lunes, 01 de Septiembre 2025

Pensión Bienestar: Calendario OFICIAL de pagos de septiembre 2025

Ariadna Montiel difundió a través de su cuenta de X, el tan esperado calendario oficial de la Pensión Bienestar, correspondiente al bimestre septiembre-octubre 2025

Por: El Informador

El pago de la Pensión Bienestar se realiza de acuerdo a la letra del primer apellido, a partir de ese día estarán disponibles tus recursos en la tarjeta del Banco del Bienestar. ESPECIAL / BANCO DEL BIENESTAR

La titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel difundió a través de su cuenta de X, el tan esperado calendario oficial de los depósitos de todos los apoyos de la Pensión Bienestar, correspondiente al bimestre septiembre-octubre 2025.

De acuerdo con la información difundida, desde este 1 y hasta el 25 de septiembre se realizará el depósito de la Pensión Mujeres con Bienestar, Pensión Adulto Mayor, Pensión para las personas con Discapacidad y la de Madres Trabajadoras.

Montiel recordó en su publicación, que el pago se realiza de acuerdo a la letra del primer apellido, a partir de ese día estarán disponibles tus recursos en la tarjeta del Banco del Bienestar.

Aquí te compartimos el calendario:

 ESPECIAL / SECRETARÍA DEL BIENESTAR
ESPECIAL / SECRETARÍA DEL BIENESTAR

