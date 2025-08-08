Pensión Bienestar 2025: ¿Cuántos años debo tener para poder registrarme?

Desde los primeros días de este mes, la edad mínima para acceder a la Pensión del Bienestar se redujo, lo que permitirá que millones de nuevas personas puedan integrarse como beneficiarias.

Este apoyo cuenta con distintos programas, cada uno enfocado en atender a sectores específicos de la población.

Uno de los programas que redujo la edad para formar parte es el de Pensión Mujeres Bienestar, antes abarcaba un rango de 63 y 64 años, pero desde que comenzó agosto se abrió el registro para mujeres de 60 a 64 años.

Con lo anterior se espera que se sumen alrededor de 3.3 millones de mujeres a este programa que da una ayuda bimestre de 3 mil pesos.

��Si tienes entre 60 y 64 años, ya puedes registrarte a la #PensiónMujeresBienestar.��

Consulta el día que le toca a tu apellido y ubica tu #MóduloBienestar más cercano en: https://t.co/oMCi0gEywT #ConstruyendoBienestar pic.twitter.com/2pcAhfdjVH— Bienestar (@bienestarmx) August 7, 2025

Es importante saber que cuando la beneficiaria cumple 65 años, automáticamente se convierte en beneficiaria del programa Bienestar de las Personas Adultas Mayores, y el monto de la ayuda cambia, ahora recibirá 6,200 pesos bimestrales.

Conforme sale más información sobre la reducción de edad, miles de personas se preguntaron si esto impactará a otros programas, la realidad es que sólo se hizo más grande el registro para Pensión Mujeres Bienestar, los demás beneficiarios de otros programas no tienen de qué preocuparse, pues su dinero seguirá intacto.

La misma pensión compartirá la fecha en el calendario para los depósitos que el resto de programas, esto significa que si ya eras beneficiaria, de forma bimestral recibirás tu depósito. La dispersión de pagos por lo general comienza los primeros días correspondientes al nuevo bimestre.

