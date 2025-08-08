Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes deben registrarse los viernes?

El pasado viernes 1 de agosto arrancó el nuevo periodo de registro para la Pensión Mujeres Bienestar, un programa del Gobierno Federal que tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de las beneficiarias con pagos bimestrales de 3 mil pesos.

Actualmente, más de un millón de mujeres en el país ya reciben el beneficio y ahora el programa se ampliará para que más puedan integrarse, con una meta estimada en 2 millones 224 mil nuevas beneficiarias.

"La meta es que esta pensión alcance un padrón de 3.2 millones de mujeres que reciban este apoyo", refirió la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, al destacar que este Programa es para reconocer el papel que han ejercido dentro del núcleo familiar.

Montiel invitó a las mujeres de 60 a 64 años de edad en México a registrarse conforme al calendario por letras del primer apellido.

¿Quiénes deben inscribirse a la Pensión Mujeres Bienestar los viernes?

De acuerdo con el calendario oficial compartido por las autoridades, los viernes de agosto (días 1, 8, 15, 22 y 29) las letras S, T, U, V, W, X, Y y Z pueden inscribirse a la Pensión Mujeres Bienestar.

Para ello, es necesario acudir al módulo del Bienestar más cercano a su domicilio.

ESPECIAL

Si existe alguna razón de enfermedad u otro tema que impida acudir directamente al módulo, se puede solicitar una visita domiciliaria.

¿Cuáles son los requisitos de la Pensión Mujeres Bienestar?

Tener de 60 a 64 años

Ser mexicana por nacimiento o naturalización

Residir en la República Mexicana

¿Qué documentos se necesitan para la Pensión Mujeres Bienestar?

Los documentos necesarios para el registro son: identificación oficial, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, teléfono de contacto y formato bienestar.

Cabe señalar que las nuevas beneficiarias empezarán a recibir sus apoyos en sus tarjetas del Banco del Bienestar en septiembre.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB