Modalidad 40 del IMSS: Estos son los beneficios de pagar en línea

La Modalidad 40 del IMSS, oficialmente llamada Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, ofrece a quienes dejaron de cotizar mediante un empleo formal la posibilidad de seguir aportando voluntariamente, con el fin de incrementar el monto de su futura pensión.

Esto implica realizar aportaciones mensuales al IMSS con base en el salario elegido, para contar con un mejor historial de cotización e incrementar el monto de su futura pensión.

Si ya estás inscrito en la Modalidad 40 del IMSS debes saber que ya hay una manera de evitar las filas en el banco para realizar tu aportación y hacerlo desde la comodidad de tu casa: el pago en línea.

De acuerdo con información publicada por el IMSS, realizar tu pago en línea tiene los siguientes beneficios:

Ahorrar tiempo: Puedes evitar filas y realizar tu pago en cuestión de minutos.

Puedes evitar filas y realizar tu pago en cuestión de minutos. Seguridad: El pago se realiza a través de tu banca en línea, convirtiéndolo en una transacción totalmente segura.

El pago se realiza a través de tu banca en línea, convirtiéndolo en una transacción totalmente segura. Comodidad: Puedes pagar desde donde estés sin necesidad de ir al banco.

La transferencia se puede realizar desde un celular o una computadora a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), haciéndolo un trámite rápido y seguro.

Ingresar al servicio de banca electrónica de tu preferencia (ya sea desde al sitio web en una computadora o desde la app en un celular).

Identificar la opción de "pagos por SPEI" o "transferencia de otros bancos".

Proporcionar los datos del pago que se encuentran en el Talón o Recordatorio de Pago.

Ingresar la siguiente información:

CLABE

Importe a pagar (colocar el monto exacto que indica el Talón de pago).

Referencia o concepto de pago (la referencia exacta que indica el Recordatorio de Pago).

Descargar el comprobante de pago.

No debes olvidar descargar o tomar una captura de pantalla del comprobante y guardarlo de manera segura, ya que el comprobante o el estado de cuenta podrán servir en caso de que se necesite realizar cualquier aclaración con el IMSS.

También recuerda que si aún no estás inscrito a la Modalidad 40 del IMSS debes informarte sobre todos los requisitos primero, para saber cómo realizar el trámite, qué necesitas y cómo aplica para tu caso en particular.

