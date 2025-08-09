Los estudiantes que son beneficiarios de los programas de la Secretaría del Bienestar no reciben dinero en el periodo julio-agosto, ni sabe cuándo les llegará el que corresponde al bimestre septiembre-octubre. Como es común, el apoyo llega por fecha según la letra inicial del primer apellido, y aunque se puede retirar el mismo día del depósito, se puede hacer en cualquier ocasión y en cualquier banco cuando se tiene la tarjeta.

¿Cuánto pagan los programas del Bienestar a los estudiantes?

Este año son 3 los programas que benefician a los alumnos de educación básica, media superior y superior en México; cada uno ofrece un monto diferente por grupo y por nivel.

Por si te interesa: Mujeres que se registran del 11 al 16 de agosto a la Pensión de 60 a 64 años

La Beca Rita Cetina, que beneficia a alumnas y alumnos de primaria, pero este año solo aplica para los de secundaria, entrega mil 900 pesos por familia, más 700 pesos adicionales por estudiante en caso de tener a dos alumnos o más en secundaria.

En el caso de la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez, que apoya a adolescentes en preparatoria o bachillerato público, otorga mil 900 pesos por estudiante.

Mientras que la beca de educación superior Jóvenes Escribiendo el Futuro, entrega un pago de 5 mil 800 pesos por estudiante, también de forma bimestral.

El objetivo de las becas de la Secretaría del Bienestar es apoyar económicamente a las familias y los estudiantes para fomentar la permanencia escolar, así como la conclusión de sus estudios.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Lee además: Aviso IMPORTANTE sobre el buscador de estatus de las becas Rita Cetina y Benito Juárez

No te pierdas: Pensión Bienestar: Cuánto dinero y qué mes será el próximo depósito

OF