Tormenta Tropical Ivo deja fuertes lluvias e inundaciones en La Paz; rescatan a menor

Los desprendimientos nubosos de la Tormenta Tropical Ivo, ubicada a 425 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, provocaron este sábado intensas lluvias en La Paz, Baja California Sur. Las precipitaciones ocasionaron el desbordamiento de arroyos, inundaciones y, en algunos casos, el aislamiento temporal de diversas colonias.

Entre los incidentes más relevantes, se registró el rescate de un menor que fue arrastrado por la corriente y logró ser salvado por elementos de la Policía Estatal.

Aunque el sistema mantiene un desplazamiento hacia el oeste a una velocidad de 11 kilómetros por hora, sin representar un riesgo directo para la entidad, las lluvias generadas por sus bandas nubosas marcaron el inicio de la temporada pluvial en esta región desértica.

El rescate del menor ocurrió en un arroyo junto a la colonia La Fuente. Testigos captaron en video el momento en que los agentes intervinieron, logrando ponerlo a salvo de la fuerza del agua.

La tormenta #Ivo dejó copiosas lluvias, inundaciones, crecida de arroyos en La Paz #BCS . Así rescataron a un menor cuando era arrastrado por la corriente. ���� pic.twitter.com/hRB8SBV5zO — Gladys R. Navarro (@gladys_rn) August 9, 2025

Operativos y afectaciones

Desde la tarde, corporaciones de seguridad y protección civil desplegaron operativos para vigilar cruces de arroyos y evitar el paso de peatones y automovilistas. En algunos puntos, la circulación permaneció detenida por más de dos horas hasta que disminuyó el caudal.

Varias colonias del sur de La Paz reportaron anegaciones en vialidades de acceso y en patios traseros de viviendas, solicitando apoyo a las autoridades municipales para el desagüe y limpieza.

Pronóstico y medidas preventivas

La Subsecretaría Estatal de Protección Civil informó que la tormenta se aleja gradualmente de la zona costera de BCS y se prevé que el domingo por la tarde o noche se degrade a una baja remanente, al entrar a aguas abiertas del Océano Pacífico.

No obstante, el pronóstico de precipitaciones para el resto de esta tarde se mantiene en la zona serrana del municipio de La Paz, Los Cabos, incluso en el municipio de Comondú, por lo que pidieron a la población extremar precauciones sobre todo al transitar, ante la posible corrida de arroyos.

Primeras lluvias tras estrés hídrico

BCS presentó durante todo el año pasado una condición de estrés hídrico, ante la ausencia de lluvias de la temporada ciclónica, la época en que tradicionalmente llueve en esta zona desértica. No obstante, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) confirmó que fueron mínimas y ello llevó a agudizarse la condición de baja disponibilidad de agua, impactando al sector agrícola y ganadero.

Las lluvias de "Ivo" de este sábado son las primeras de la temporada, después de un largo periodo de sequía en la entidad, aunque al mismo tiempo han significado inundaciones en colonias que demandan apoyo de las autoridades.

YC