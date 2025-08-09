La Secretaría de Transporte Jalisco informó que el próximo domingo 10 de agosto varias rutas de camiones modificarán sus recorridos y otras pararán en el municipio de Guadalajara, con motivo de dos carreras deportivas.

La primera carrera se realizará en la Avenida Mariano Otero, por lo que dicha vialidad se mantendrá cerrada, las rutas que pararán a partir de las 6:30 de la mañana serán:

C78 Agua Blanca, C78 Felipe Ángeles, C78 Guadalupe Gallo, C104 Plaza del Sol, C104 Plaza Galerías, C108, C125, C125-V2, C128A-V2, C130, T10, T10-C01, T10-C02, T04B-1, T04B-2, T04B-3, T04B-4, T11B y C49 Arboledas.

Mientras que la segunda carrera se realizará sobre la Avenida Providencia, de igual forma las rutas que parán a partir de las 6:30 am serán:

T18 Terranova

C54

T08-C01

Finalmente las rutas de transporte público que modificarán sus recorridos serán:

C51-V1

C51-V2

C49-V1

C49-V2

C104

T01-18 de Marzo

