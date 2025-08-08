Viernes, 08 de Agosto 2025

Profeco emite alerta por ESTE juguete que es peligroso para los bebés

La Procuraduría Federal del Consumidor recomendó a padres y tutores suspender el uso inmediato del producto y proceder con el reemplazo

La firma Tegu Holding Inc. iniciará el reemplazo gratuito de los productos por otros que cumplan “con los estándares de calidad y seguridad necesarios”. ESPECIAL/Profeco

Este viernes, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una alerta para advertir a los tutores y padres de familia sobre el riesgo potencial de un juguete para bebés y niños pequeños.

En un comunicado, la autoridad mexicana señala que los imanes que incluye este producto podrían desprenderse y ser ingeridos por los menores, provocando daños severos en su salud.

“El llamado obedece a que los imanes incluidos en el juguete para bebés, niñas y niños, que funcionan para apilar los bloques, podrían desprenderse, ser ingeridos y alojarse en el sistema digestivo, provocando lesiones graves o fatales”, precisó la Profeco.

Además, la Procuraduría detalló que la firma Tegu Holding Inc. iniciará el reemplazo gratuito de los productos por otros que cumplan “con los estándares de calidad y seguridad necesarios”.

La advertencia se refiere específicamente a 190 unidades de los juegos de bloques magnéticos apilables flotantes modelo STA-BGY-801T, denominado ‘Rainbow’ y STA-BTP-806T, ‘Big Top’.

 ESPECIAL
 ESPECIAL

La autoridad precisó que la vigilancia oficial comenzó desde el pasado 31 de julio y no tiene fecha de vencimiento.

Aunque hasta el 21 de julio no se habían registrado incidentes en México, la Profeco recomendó a padres y tutores suspender el uso inmediato del producto y proceder con el reemplazo.

Por su parte, indicó que la empresa Tegu habilitó canales de atención para quienes hayan adquirido estos modelos, a través de su sitio web, correo electrónico y número telefónico.

“El reemplazo del juguete llegará a los domicilios de las y los solicitantes, sin costo”, explicó la Profeco en su nota.

Además, la autoridad mexicana advirtió que vigilará el cumplimiento del proceso de sustitución y recordó a la ciudadanía que puede contactar a la Procuraduría a través de sus acanales oficiales.

