Acta de nacimiento digital: Costo y pasos para solicitarla

El proceso para obtener una copia del acta de nacimiento en México se realiza ahora de forma totalmente digital. Este documento oficial acredita la identidad del solicitante, incluyendo su nombre, sexo, nacionalidad, así como la fecha y el lugar de nacimiento.

La copia certificada cuenta con la misma validez legal que el documento original ante cualquier autoridad municipal, estatal o federal, siempre que se imprima en papel tamaño carta de color blanco.

La plataforma en línea del Gobierno de México y de cada entidad federativa está disponible todo el año, las 24 horas del día, para llevar a cabo este trámite.

¿Cuál es el costo del Acta de Nacimiento Digital?

Chiapas.$123.00 mxn.

Chihuahua.$123.00 mxn.

Ciudad de México.$94.00 mxn.

Coahuila.$194.00 mxn.

Colima.$98.00 mxn.

Durango.$135.00 mxn.

Guanajuato.$98.00 mxn.

Guerrero.$100.00 mxn.

Hidalgo.$141.00 mxn.

Jalisco.$95.00 mxn.

México.$69.00 mxn.

Michoacán.$162.00 mxn.

Morelos.$109.00 mxn.

Nayarit.$77.00 mxn.

Nuevo León.$65.00 mxn.

Oaxaca.$125.00 mxn.

Puebla.$160.00 mxn.

Querétaro.$136.00 mxn.

Quintana Roo.$54.00 mxn.

San Luis Potosí.$122.00 mxn.

Sinaloa.$120.00 mxn.

Sonora.$104.00 mxn.

Tabasco.$109.00 mxn.

Tamaulipas.$110.00 mxn.

Tlaxcala.$163.00 mxn.

Veracruz.$199.00 mxn.

Yucatán.$219.00 mxn.

Zacatecas.$110.00 mxn.

Los costos excepcionales para este trámite son los siguientes:

Actas interestatales (de otro Estado de la República Mexicana).$100.

Actas con entrega a domicilio dentro y fuera de la República.$205.

¿Cómo tramitar el Acta de Nacimiento Digital?

Para obtener la copia certificada de tu acta de nacimiento en línea, debes ingresar a www.miregistrocivil.gob.mx y seleccionar la opción "Actas digitales".

Para el trámite en línea es necesario contar con:.

Cuenta en Llave MX.

Contar con la CURP o los datos del acta de nacimiento (nombre completo, fecha y lugar de nacimiento) de la persona interesada.

Con tu cuenta Llave MX deberás iniciar sesión en la Plataforma Digital de Registro Civil, para esto debes contar con:

Número de celular o correo ligado a tu cuenta.

Contraseña de la cuenta.

Una vez dentro, selecciona la opción Tramita una copia de tu acta, elige en el siguiente menú Acta de Nacimiento y confirma la CURP o los datos del acta de nacimiento del interesado.

Posteriormente, deberás realizar el pago de derechos correspondiente, la cantidad dependerá de la entidad federativa que emita el acta. El pago puede ser en línea o con formato de pago.

Una vez completado el pago, el sistema del Registro Civil indicará el tiempo de espera estimado para poder confirmar el pago de tu copia certificada del acta de nacimiento. Después de ese tiempo, podrás descargar tu acta de nacimiento en formato digital.

