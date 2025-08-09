La Tarjeta Banco Bienestar es una herramienta fundamental para los y las beneficiarias de los programas sociales del Gobierno federal. Aquí todos lo detalles de cómo funciona y lo que se puede hacer con ella:

El Gobierno de México lanzó esta tarjeta con el objetivo de que los beneficiarios de los Programas para el Bienestar recibieran sus apoyos económicos de manera directa y sin intermediarios , mediante un proceso de bancarización en una única institución financiera, el Banco Bienestar.

Si eres beneficiario de alguno de los siguientes programas sociales, puedes recibir depósitos a través de esta tarjeta:

Pensión Mujeres Bienestar Pensión para Adultos Mayores Pensión para Personas con Discapacidad Jóvenes Construyendo el Futuro Beca Universal de Educación Básica Rita Centina Apoyo para Hijos de Madres Trabajadoras Programa de Mejoramiento de Vivienda

Este plástico puede utilizarse para pagar en establecimientos que cuenten con terminal bancaria como supermercados, tiendas de conveniencia, farmacias y restaurantes.

Para proteger tu tarjeta y con ello tu dinero, es necesario que sigas los siguientes consejos, para evitar el uso ajeno de tu plástico, posibles clonaciones y robo de información:

Cuida los datos de tu tarjeta: no compartas tu NIP ni el código de seguridad y no permitas que le tomen fotos o le saquen copias.

Cambia el NIP regularmente: ve a un cajero o directamente a la ventanilla del Banco del Bienestar cambia tu NIP y no lo compartas con nadie.

No prestes tu tarjeta: si alguna persona te ofrece "ayuda" para realizar algún movimiento bancario, dile que no y solicita apoyo al personal del banco.

Detecta posibles engaños telefónicos: no proporciones datos personales por llamadas falsas o mensajes sospechosos.

Presta atención a los lugares donde realizas compras: paga con terminal bancaria únicamente en negocios bien establecidos.

Finalmente, si quieres consultar más de cerca el saldo y movimientos de tu tarjeta, puedes descargar la aplicación móvil del Banco del Bienestar o llamar a la línea directa: 800 900 2000.

