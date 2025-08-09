La Tarjeta Banco Bienestar es una herramienta fundamental para los y las beneficiarias de los programas sociales del Gobierno federal. Aquí todos lo detalles de cómo funciona y lo que se puede hacer con ella:El Gobierno de México lanzó esta tarjeta con el objetivo de que los beneficiarios de los Programas para el Bienestar recibieran sus apoyos económicos de manera directa y sin intermediarios, mediante un proceso de bancarización en una única institución financiera, el Banco Bienestar.Si eres beneficiario de alguno de los siguientes programas sociales, puedes recibir depósitos a través de esta tarjeta:Este plástico puede utilizarse para pagar en establecimientos que cuenten con terminal bancaria como supermercados, tiendas de conveniencia, farmacias y restaurantes.Para proteger tu tarjeta y con ello tu dinero, es necesario que sigas los siguientes consejos, para evitar el uso ajeno de tu plástico, posibles clonaciones y robo de información:Finalmente, si quieres consultar más de cerca el saldo y movimientos de tu tarjeta, puedes descargar la aplicación móvil del Banco del Bienestar o llamar a la línea directa: 800 900 2000.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA