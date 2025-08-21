INAPAM: Adultos mayores podrán acceder a un beneficio exclusivo con esta aerolínea

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es un organismo público dedicado a apoyar a quienes tienen 60 años o más, con el propósito de elevar su calidad de vida a través de múltiples beneficios en diferentes servicios.Entre las principales ventajas que ofrece se encuentran descuentos de hasta el 50% en rubros como salud, transporte, alimentación, vestimenta, así como en actividades culturales y recreativas.En este marco, el INAPAM ha firmado un convenio con la aerolínea Volaris para otorgar beneficios exclusivos a las personas adultas mayores en México: aquellos que cuenten con la credencial vigente del instituto podrán acceder a estas promociones de manera gratuita.Durante un año y de forma gratuita, aquellas personas que presenten su credencial INAPAM tendrán acceso a la membresía v.club de Volaris, la cual brinda tarifas preferenciales en vuelos nacionales e internacionales, así como promociones especiales en alojamientos y paquetes turísticos. Una vez transcurrido ese tiempo, tienen la alternativa de renovarla sin ningún cargo adicional.La membresía v.club de volaris ofrece las siguientes oportunidades:Ofertas Especiales en Viajes Aéreos: Los poseedores de la tarjeta INAPAM tendrán la oportunidad de comprar pasajes de avión a tarifas reducidas.Descuentos en Alojamientos: Además de los vuelos, también podrán aprovechar descuentos en estancias.Experiencias Exclusivas: El programa 'V.Club' de Volaris brinda vivencias singulares a los adultos mayores, facilitándoles la exploración de destinos tanto nacionales como internacionales.1. Visita nuestra página principal y da clic en“Regístrate”.2. En tipo de cuenta asegúrate de elegir “Volaris, miembro v.club o INVEX”.3. Completa la información solicitada y da clic en “Crear mi cuenta”.4. Los datos deben coincidir con la credencial del INAPAM, de lo contrario, no podremos entregarte la membresía v.club.5. Llena el formulario y da clic en “Completa tu perfil”.1. Visita nuestra página Tu Experiencia.2. Llena el formulario.3. Selecciona “V.Club INAPAM” en “Motivo de aclaración”.4. En “Solicitud” ingresa la siguiente información:Correo electrónico registrado en la página de VolarisNombre completo del titular de la membresía. Los datos deben coincidir con la credencial del INAPAMFecha de nacimiento 5. Acepta los términos y condiciones.6. Por último, adjunta una copia de tu credencial del INAPAM. Recuerda que es importante incluirla, de lo contrario, no podremos entregarte la membresía v.club.7. Da clic en “Enviar” y espera un plazo de 48 horas para recibir una notificación de que tu membresía ya está activa y lista para usarse.La vigencia de la membresía es de 1 año a partir de su activación. Para renovarla, deberás repetir estos pasos. YC