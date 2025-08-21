INAPAM: Adultos mayores podrán acceder a un beneficio exclusivo con esta aerolínea

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es un organismo público dedicado a apoyar a quienes tienen 60 años o más, con el propósito de elevar su calidad de vida a través de múltiples beneficios en diferentes servicios.

Entre las principales ventajas que ofrece se encuentran descuentos de hasta el 50% en rubros como salud, transporte, alimentación, vestimenta, así como en actividades culturales y recreativas.

En este marco, el INAPAM ha firmado un convenio con la aerolínea Volaris para otorgar beneficios exclusivos a las personas adultas mayores en México: aquellos que cuenten con la credencial vigente del instituto podrán acceder a estas promociones de manera gratuita.

¿Cuál es el beneficio de Volaris para los adultos mayores?

Durante un año y de forma gratuita, aquellas personas que presenten su credencial INAPAM tendrán acceso a la membresía v.club de Volaris, la cual brinda tarifas preferenciales en vuelos nacionales e internacionales, así como promociones especiales en alojamientos y paquetes turísticos. Una vez transcurrido ese tiempo, tienen la alternativa de renovarla sin ningún cargo adicional.

La membresía v.club de volaris ofrece las siguientes oportunidades:

Ofertas Especiales en Viajes Aéreos: Los poseedores de la tarjeta INAPAM tendrán la oportunidad de comprar pasajes de avión a tarifas reducidas.

Descuentos en Alojamientos: Además de los vuelos, también podrán aprovechar descuentos en estancias.

Experiencias Exclusivas: El programa 'V.Club' de Volaris brinda vivencias singulares a los adultos mayores, facilitándoles la exploración de destinos tanto nacionales como internacionales.

¿Cómo se obtiene v.club individual para adultos mayores?

Registro

1. Visita nuestra página principal y da clic en“Regístrate”.

2. En tipo de cuenta asegúrate de elegir “Volaris, miembro v.club o INVEX”.

3. Completa la información solicitada y da clic en “Crear mi cuenta”.

4. Los datos deben coincidir con la credencial del INAPAM, de lo contrario, no podremos entregarte la membresía v.club.

5. Llena el formulario y da clic en “Completa tu perfil”.

Activación

1. Visita nuestra página Tu Experiencia.

2. Llena el formulario.

3. Selecciona “V.Club INAPAM” en “Motivo de aclaración”.

4. En “Solicitud” ingresa la siguiente información:

Correo electrónico registrado en la página de Volaris

Nombre completo del titular de la membresía. Los datos deben coincidir con la credencial del INAPAM

Fecha de nacimiento

5. Acepta los términos y condiciones.

6. Por último, adjunta una copia de tu credencial del INAPAM. Recuerda que es importante incluirla, de lo contrario, no podremos entregarte la membresía v.club.

7. Da clic en “Enviar” y espera un plazo de 48 horas para recibir una notificación de que tu membresía ya está activa y lista para usarse.

La vigencia de la membresía es de 1 año a partir de su activación. Para renovarla, deberás repetir estos pasos.

