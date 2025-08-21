Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cuándo es el último día de registro?

Durante este mes de agosto, la Pensión Mujeres Bienestar amplió su rango de edad para que más mexicanas pudieran obtener el apoyo económico que, inicialmente era destinado a mujeres de 63 y 64 años. No obstante, este 2025, la pensión se puede solicitar desde los 60 años cumplidos.

Este programa social impulsado por el Gobierno de México, va enfocado a mejorar el nivel de autonomía económica de la población de mujeres adultas mayores, otorgando a las beneficiarias un apoyo económico de 3 mil pesos bimestrales, que es distribuido por medio de las tarjetas del Banco del Bienestar.

¿Cuándo es el último día de registro para la Pensión Mujeres con Bienestar?

El registro para obtener este apoyo es de manera presencial en los módulos ubicados en toda la República. Dicha convocatoria se abrió desde el 1 de agosto y estará disponible hasta el 30 de este mes.

De acuerdo con Ariadna Montiel Reyes, secretaria del Bienestar, con esta nueva medida se tiene el objetivo de alcanzar a finales de este mes, una suma total de 3.2 millones de mujeres beneficiadas.

Requisitos:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, credencial del INAPAM, o carta de identidad).

CURP (impresión reciente).

Acta de nacimiento (legible).

Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses: teléfono, luz, gas, agua o predial).

Teléfono de contacto (celular y de casa).

Formato Bienestar

