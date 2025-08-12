¿Cómo tramitar el pasaporte por WhatsApp? Requisitos y costos

El pasaporte mexicano es un documento esencial para quienes planean viajar fuera del país, pues certifica la identidad y nacionalidad de los ciudadanos.

A diferencia de la visa, su obtención suele ser más sencilla y poco probable de ser rechazada. Para tramitarlo, basta con presentar la solicitud ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y cubrir el pago correspondiente al tiempo de vigencia elegido.

Ahora bien, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha incorporado una nueva opción para que los ciudadanos puedan tramitar o renovar su pasaporte mexicano: ahora es posible agendar citas mediante WhatsApp. Esta medida tiene como objetivo hacer más eficiente el proceso y ofrecer una alternativa más accesible a los usuarios.

Con esta iniciativa, la SRE amplía sus vías de atención, sumando esta herramienta a las ya disponibles, como el sitio web oficial y la línea telefónica.

¿Cómo tramitar el pasaporte por WhatsApp?

Para agendar una cita por WhatsApp, es necesario guardar el número oficial de la SRE: (+52) 55 8932 4827.

Al enviar un mensaje con la palabra "Hola", el chatbot se activará y comenzará a guiar al usuario paso a paso en el proceso de programación.

Durante la interacción, se solicitarán datos como el nombre completo, CURP, dirección, número de pasaporte anterior (si se trata de una renovación), y la oficina de la SRE donde se desea realizar el trámite.

Al finalizar, se enviará una confirmación con los detalles de la cita y la hoja de pago correspondiente.

Es importante mencionar que las citas agendadas a través del chatbot de WhatsApp, al igual que las gestionadas por otros medios, son completamente gratuitas, además permite al usuario programar hasta cinco citas mensuales utilizando el mismo número telefónico, de esta manera, los padres de familia podrán gestionar citas para los miembros de su hogar de forma más ágil, personalizada y segura.

Costos del pasaporte en 2025

De acuerdo con la página oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores, durante el 2025 los costos para el pasaporte serán los siguientes:

Vigencia de 3 años: $1,730.00 MXN.

Vigencia de 6 años: $2,350.00 MXN.

Vigencia de 10 años: $4,120.00 MXN.

Por último, se le recuerda a la ciudadanía que aún se podrán utilizar las otras dos opciones para solicitudes de citas: el portal web y el número telefónico (+52) 55 8932 4827.

