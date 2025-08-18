Pasaporte mexicano: Requisitos, costos y cómo tramitarlo por internet

El pasaporte mexicano es un documento esencial para viajar al extranjero, ya que acredita tanto la identidad como la nacionalidad de quienes lo poseen. A diferencia de la visa, su obtención suele ser más sencilla y raramente se niega. Para tramitarlo, solo es necesario presentar la solicitud ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y cubrir la tarifa correspondiente, que varía según el período de vigencia elegido.

Recientemente, la SRE actualizó los precios y los requisitos para la emisión del pasaporte. Si tienes planes de viajar varias veces este año, esta información te será de gran utilidad.

Gracias a la implementación de la Llave MX, los ciudadanos pueden realizar diversos trámites oficiales de manera segura por internet, incluyendo la gestión del pasaporte. Esta plataforma permite verificar la identidad de los solicitantes y agilizar el registro de datos sin necesidad de acudir físicamente a una oficina antes de la cita. Para tramitar el pasaporte en línea se recomienda.

¿Cómo tramitar el pasaporte vía internet?

Regístrate en citas.sre.gob.mx y completa el pre-registro con tu CURP y datos personales.

y completa el pre-registro con tu CURP y datos personales. Escoge el tipo de pasaporte y su vigencia.

Selecciona la oficina y la fecha disponible para tu cita.

Verifica que tu CURP y datos personales sean correctos.

Recibirás un correo con los formatos requeridos.

Imprime el formato de pago y realiza el depósito en el banco.

¿Cuál es el costo del pasaporte mexicano este 2025?

Desde enero del presente año, los costos para la expedición del pasaporte mexicano son los siguientes:

Vigencia de 3 años: $1,730.00 MXN.

Vigencia de 6 años: $2,350.00 MXN.

Vigencia de 10 años: $4,120.00 MXN.

Asimismo señalaron que a las personas adultas mayores, personas con discapacidad y trabajadores agrícolas temporales México-Canadá que tramiten su pasaporte se les asignará un descuento del 50 por ciento, por lo tanto los precios serán los siguientes:

Vigencia de 3 años: 865 MXN.

Vigencia de 6 años: 1, 175 pesos MXN.

Vigencia de 10 años: 2, 060 MXN.

Requisitos para tramitar el pasaporte mexicano

Para solicitar el pasaporte, se deben cumplir con los siguientes requisitos:

1. Acreditar la nacionalidad mexicana mediante la presentación de uno de los siguientes documentos en original y copia:

Acta de nacimiento.

Carta de naturalización.

Certificado de nacionalidad mexicana.

2. Identificación oficial con fotografía, presentando original y copia de alguno de los siguientes:

Credencial para votar (INE).

Cédula profesional.

Título profesional.

Cartilla del Servicio Militar Nacional.

3. Comprobante de pago de derechos, presentando el recibo original que acredite el pago correspondiente según la vigencia del pasaporte solicitada.

4. Hoja de confirmación de la cita, la cual se obtiene al programar la cita para el trámite del pasaporte.

Para quienes aplican el descuento del 50%, es necesario presentar documentación adicional que acredite su condición:

Personas adultas mayores:

Credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).

Personas con discapacidad:

Constancia o certificado médico expedido por una institución pública de salud o de seguridad social.

Credencial nacional para personas con discapacidad expedida por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Trabajadores agrícolas temporales México-Canadá:

Constancia original emitida por el Sistema Nacional de Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Es fundamental agendar una cita para realizar el trámite del pasaporte, lo cual se puede hacer no solo través del portal oficial de la SRE, sino también mediante el centro de atención telefónica llamando al 55 893 (24827), de lunes a domingo de 8:00 a 20:00 horas.

