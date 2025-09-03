La Pensión Bienestar para adultos mayores, así como los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar, se están depositando en estos días, específicamente el dinero correspondiente al bimestre septiembre-octubre, y se espera que el siguiente pago sea en noviembre, aunque aún todavía no se saben las fechas.

¿De cuánto es el pago en los Programas del Bienestar?

Para este 2025, la Secretaría del Bienestar aumentó los montos de las pensiones en comparación con el año anterior. Los pagos actualizados por programa hasta septiembre y que serían iguales para el bimestre noviembre-diciembre son:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 200 pesos bimestrales

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 200 pesos bimestrales

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil pesos bimestrales

¿Qué se necesita para registrarse en los Programas del Bienestar 2025?

Si tienes interés en registrarte o dar de alta a algún familiar, estos son los documentos que se piden:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad)

CURP (impresión reciente)

(impresión reciente) Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (recibo de teléfono, luz, gas, agua o predial)

Teléfono de contacto (celular y fijo)

Certificado de discapacidad emitido por una institución pública de salud (exclusivo para la Pensión para Personas con Discapacidad)

Quienes sean personas adultas mayores o tengan alguna discapacidad tienen la opción de nombrar a un auxiliar que lleve a cabo el trámite en su representación. Para ello, el auxiliar deberá presentar la misma documentación requerida.

Lo importante es esperar a que se den a conocer las fechas de convocatoria por parte de la Secretaría del Bienestar.

Si deseas conocer más detalles, puedes acudir directamente a los Módulos de Bienestar o consultar los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar.

