La Pensión Bienestar para adultos mayores, así como los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar, se están depositando en estos días, específicamente el dinero correspondiente al bimestre septiembre-octubre, y se espera que el siguiente pago sea en noviembre, aunque aún todavía no se saben las fechas. Para este 2025, la Secretaría del Bienestar aumentó los montos de las pensiones en comparación con el año anterior. Los pagos actualizados por programa hasta septiembre y que serían iguales para el bimestre noviembre-diciembre son:Si tienes interés en registrarte o dar de alta a algún familiar, estos son los documentos que se piden:Quienes sean personas adultas mayores o tengan alguna discapacidad tienen la opción de nombrar a un auxiliar que lleve a cabo el trámite en su representación. Para ello, el auxiliar deberá presentar la misma documentación requerida.Lo importante es esperar a que se den a conocer las fechas de convocatoria por parte de la Secretaría del Bienestar.Si deseas conocer más detalles, puedes acudir directamente a los Módulos de Bienestar o consultar los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF