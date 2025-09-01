Las personas adultas mayores que forman parte de la Pensión Bienestar y reciben su apoyo mediante un depósito en la tarjeta del banco, tienen a la mano diferentes opciones para cobrar su dinero una vez que les han realizado el pago del mes de septiembre, que comprende el bimestre con octubre. Aunque la principal es acudir directamente al Banco del Bienestar, como sucede con todos los programas gestionados por la Secretaría del Bienestar, también es importante que conozcan otras formas disponibles para acceder a sus recursos y lo realicen de otra manera en caso de que lo necesiten.

Otra alternativa para disponer del dinero es retirar el efectivo en cajeros automáticos de otros bancos. No obstante, es relevante considerar que esto puede implicar el cobro de una comisión, cuyo monto depende de la entidad bancaria en la que se realice la operación.

También se puede sacar el dinero en las cajas de tiendas o supermercados. Esto es todavía más sencillo: únicamente se requiere realizar el pago de algún producto en la tienda, presentar una identificación oficial que acredite la titularidad de la tarjeta, y especificar la cantidad que se desea retirar; la ventaja es que existen estos establecimientos en lugares muy cercanos al hogar de los beneficiarios.

Todo pago se debe retirar después de que les deposite, según la fecha del calendario oficial. En septiembre de 2025, las fechas de pago fueron dadas a conocer hoy día lunes 1.

La Pensión Bienestar es un apoyo que se entrega a todas las mujeres y hombres mayores de 65 años en México. El programa tiene por objetivo contribuir al bienestar de las personas adultas mayores a través de la entrega de una pensión no contributiva que ayude a mejorar sus condiciones de vida y que a su vez permita el acceso a la protección social.

Este día también inicia la dispersión para los beneficiarios de los programas para Personas con Discapacidad, Mujeres de 60 a 64 años y Mujeres Trabajadoras, los cuales pueden disponer del dinero en las distintas formas que los adultos mayores de 65 años.

