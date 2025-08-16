La Pensión Bienestar para Personas Adultas Mayores es uno de los programas más relevantes impulsados por la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México. Este apoyo otorga 6 mil 200 pesos de manera bimestral a las personas de 65 años en adelante y está reconocido en la Constitución Política como un derecho universal.

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, la finalidad de esta iniciativa es reforzar la protección social de la población mayor en el país. Para ello, el recurso económico se entrega de forma directa, sin intermediarios, a través de depósitos en la tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Habrá pago de la Pensión Bienestar en septiembre de 2025?

Sí, hay pago correspondiente a septiembre. El siguiente depósito cubrirá el periodo septiembre-octubre y se dará en el mes que inicia dentro de dos semanas. No obstante, en estados como Durango y Veracruz —donde se celebraron elecciones el domingo 1 de junio— podría darse en fechas distintas.

Hasta hoy sábado 16 de agosto no se ha dado a conocer el calendario de pago oficial de los pagos para los depósitos del próximo periodo.

Requisitos para inscribirse a la Pensión Bienestar para adultos mayores

Los interesados en inscribirse al programa de la Pensión Bienestar para adultos mayores deben saber que los requisitos para ser formar parte son:

Tener 65 años o más, cumplidos dentro del bimestre de incorporación

Ser mexicano o mexicana por nacimiento o naturalización, con domicilio actual en la República Mexicana

Acta de nacimiento

Documento de identificación vigente: credencial para votar, Inapam o pasaporte

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Comprobante de domicilio reciente

Formato Único del Bienestar debidamente llenado

Si la persona solicitante lo desea o no puede realizar el trámite por sí misma, puede elegir a alguien de confianza como persona adulta auxiliar para que la represente, y en este caso, la persona auxiliar deberá presentar también su CURP, identificación oficial, comprobante de domicilio y un documento que acredite su parentesco con la persona adulta mayor.

