La semana que termina no fue buena para el peso mexicano en su cotización frente al dólar. De hecho, fue la la segunda moneda con peor desempeño semanal.

El tipo de cambio concluyó ayer sobre 18.74 pesos por dólar, lo que significó una depreciación semanal de 0.9% o 16 centavos, de acuerdo con las operaciones al mayoreo que reporta la agencia Bloomberg.

El peso fue la segunda moneda con peor desempeño en la semana, sólo por detrás del sol peruano, que perdió 1%. Al menudeo, el dólar terminó el viernes en 19.23 pesos a la venta en las ventanillas de las sucursales de Banamex.

Cierre del viernes peso-dólar

La divisa mexicana en los mercados internacionales concluyó alrededor de 18.74 pesos por dólar, lo que significó una depreciación de 0.86% o 16 centavos respecto al viernes anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

El dólar al menudeo terminó en 19.23 pesos a la venta en las ventanillas de las sucursales de Banamex, 0.84% o 16 centavos por arriba del cierre de la semana pasada.

La depreciación semanal de la divisa nacional frente al billete verde se debió a una corrección al alza debido a que el bajo nivel de tipo de cambio que alcanzó el miércoles pasado, activó compras anticipadas de dólares y toma de coberturas cambiarias, lo que subió la paridad entre ambas monedas, explicó Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de grupo Base.

Por otra parte, la inflación al productor se ubicó por arriba de lo esperado, lo que disminuyó la expectativa de que la Reserva Federal recorte la tasa de interés antes de que termine el año. Esta alza en la inflación al productor aumenta el riesgo de que eventualmente los productores trasladen los mayores costos por aranceles a los consumidores.

Las divisas más depreciadas frente al dólar en la semana fueron: el sol peruano con 1.02%, el peso mexicano con 0.86%, el dólar neozelandés con 0.57%, el dólar taiwanés con 0.53%, el dólar canadiense con 0.44% y la lira turca con 0.44 por ciento.

