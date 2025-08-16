Detectan caso de rabia en Zacatecas; la joven está grave

En Zacatecas se ha registrado un caso de rabia en humanos, luego de que una mujer fuera mordida por un animal con la enfermedad.

El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Salud (SSZ), confirmó un caso positivo de rabia en una joven de 17 años de edad, originaria del municipio de Mezquital del Oro, quien fue mordida por un zorrillo cuando estaba dormida en su domicilio .

La joven se encuentra hospitalizada en terapia intensiva y su estado de salud es grave . Autoridades han activado protocolos de investigación epidemiológica y acciones de control.

Detienen a implicado en funeraria de Chihuahua

La madrugada de este viernes, elementos de la Agencia Estatal de Investigación detuvieron a Roberto Isaac Á. A., de 23 años de edad, por delitos relacionados con la inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres o restos humanos y fraude en la funeraria Del Carmen. Esta es la segunda Causa Penal con delito similar por la que se le investiga, de la primera se encontraba en libertad tras presentar un amparo otorgado por un Juzgado de Distrito.

