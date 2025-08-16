El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó hoy sábado clima de lluvias para algunos estados debido al monzón mexicano en interacción con inestabilidad atmosférica. ¿Lloverá en la CDMX? Te presentamos el pronóstico del 16 de agosto de 2025.

Estas condiciones ocasionarán fuertes lluvias en el noroeste del país y lluvias con chubascos en Baja California Sur. Asimismo, canales de baja presión sobre la Mesa del Norte, la Mesa Central y el occidente del territorio mexicano ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, centro (incluida la CDMX) y sur del territorio nacional.

A su vez, la onda tropical número 23, se desplazará al sur de la península de Yucatán, en interacción con una vaguada que se dirige sobre el sureste y el oriente mexicano, ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas.

Clima para el Valle de México HOY 16 de agosto

En el Valle de México se espera cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día; por la tarde, esto podría cambiar a un ambiente más templado y con lluvias y chubascos en la Ciudad de México, así como lluvias puntuales en el Estado de México.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

La temperatura mínima en la CDMX será de 12 a 14 grados Celsius y la máxima de 23 a 25 grados. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 grados Celsius y una máxima de 20 a 22 grados.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) señala en su boletín matutino que no se esperan condiciones de tiempo severo para este día.

*Con información de SUN y Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

También lee: HORA de las tormentas en Guadalajara hoy sábado

OF