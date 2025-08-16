La actividad física es una de las sugerencias más comunes cuando se busca mejorar la salud. Aunque es cierto que aporta múltiples beneficios al bienestar general y a la condición física, es fundamental tener en cuenta que la cantidad adecuada varía según la edad y el estado de salud de cada persona.

De acuerdo con expertos de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, a través del portal MedlinePlus, las pautas de ejercicio están determinadas por la etapa de vida. Lo que cambia principalmente es el tiempo que se debe dedicar diariamente, así como la frecuencia semanal.

En el caso de los adultos, se aconseja realizar al menos 150 minutos de ejercicio aeróbico moderado o 75 minutos de alta intensidad por semana, o una combinación de ambos. Algunas opciones son caminar a paso ligero, correr, nadar o andar en bicicleta.

Además, se recomienda incluir rutinas para fortalecer los músculos, como levantar pesas, usar bandas elásticas, hacer abdominales o flexiones.

Lo ideal es distribuir las sesiones de ejercicio a lo largo de varios días en lugar de concentrarlas en dos o tres.

Para los niños de entre 3 y 5 años, los especialistas indican que suelen mantenerse activos durante el día de forma natural, aunque también pueden participar en juegos recreativos o practicar algún deporte.

En el caso de niñas y niños mayores de 5 años, además de adolescentes, la sugerencia es realizar al menos 60 minutos diarios de movimiento. Las actividades pueden incluir correr, saltar, caminar, nadar, andar en bicicleta, jugar o practicar algún deporte, además de ejercicios aeróbicos y de fortalecimiento óseo y muscular.

También se brindan recomendaciones específicas para mujeres embarazadas y personas mayores con enfermedades crónicas. En estos casos, es preferible acudir al médico de cabecera para determinar qué tipo de ejercicios son apropiados y cuánto tiempo deben durar, según sus condiciones particulares.

En cualquier situación, si se desea obtener una orientación personalizada, lo más adecuado es consultar a un experto que pueda indicar el tipo de ejercicio que es más conveniente.

