El Gobierno de México, a través de la Secretaría del Bienestar, entrega cada determinado tiempo distintos apoyos a los sectores más vulnerables de la población en el país. El monto depende del programa, además de la cantidad de miembros que pueden formar parte del mismo dentro de una familia.

Entre los programas destaca la Pensión Bienestar para adultos mayores. En este, los beneficiarios reciben el pago de su dinero a través de tarjeta bancaria. Para el siguiente bimestre de 2025 que sería en septiembre, y contemplando el aumento que dio el gobierno para este año, los inscritos reciben de manera bimestral un pago de 6 mil 200 pesos.

Todo pago de la Pensión Bienestar para adultos mayores se debe retirar después de que se les deposite, según la fecha del calendario oficial, ya sea en el Banco del Bienestar, cajeros de otros bancos, o en tiendas de supermercados al realizar la compra de un producto en caja.

¿A quiénes beneficia el pago de 6 mil 200 pesos de la Pensión Bienestar?

La Pensión Bienestar es un apoyo de carácter universal que se entrega a todas las mujeres y hombres mayores de 65 años en México, sin importar su condición. El programa señala que este tiene por objetivo contribuir al bienestar de las personas adultas mayores a través de la entrega de una pensión no contributiva que ayude a mejorar sus condiciones de vida y que a su vez permita el acceso a la protección social.

También a partir de este año, a las mujeres que cumplen 63 años, pueden registrarse a la Pensión Mujeres Bienestar. Ellas reciben un apoyo de 3 mil pesos bimestrales.

